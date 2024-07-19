Порошенко сказал, что нужно срочно сделать, чтобы украинцы смогли пережить тяжелую зиму
Повышение акцизов на горючее не имеет ничего общего со вступительными обязательствами Украины перед Евросоюзом. Такое решение повлечет за собой рост инфляции и снижение уровня жизни людей, которые и так страдают из-за войны и энергетического кризиса.
Об этом сказал Петр Порошенко в видеообращении. По его словам, власти должны немедленно обеспечить людям и общинам возможность диверсифицировать источники энергии.
"Привычный для современной Украины пейзаж: грохот генератора, вонь и очень дорогое горючее, которое обеспечивает электропитание всей Украины. Мы предупреждали, что так будет. И в марте говорили о том, что повышение акцизов не имеет ничего общего с ЕС и с нашими обязательствами о вступлении", – сказал Порошенко.
"За пять лет они планируют поднять цены на горючее от 70 до 130%, в среднем в два раза. Цены на горючее – это цены на хлеб, это цены на воду, это цены на существование человека. Это налог, которого не избежать. Инфляция. Это то, что делает людей беднее", – констатирует Порошенко.
"Что же делать с энергетикой? Надо ввезти в Украину огромное количество аккумуляторов, инверторов, солнечных батарей, когенерационных станций, ветроэлектростанций, всего необходимого оборудования и обеспечить через бюджетное кредитование, чтобы каждое ОСМД имело возможность прийти, получить это оборудование. Установить на крыше солнечные панели, аккумуляторы, питать лифты, питать электроэнергией воду, питать отвод и связь. Это еще можно успеть сделать", – считает Порошенко.
"Власть должна передать ресурс субъектам местного самоуправления. Субъекты местного самоуправления связываются с ОСМД, устанавливают оборудование и через 5-6-7-8 лет ОСМД вернут стоимость этого оборудования, которое сейчас приедет в Украину. И бюджетных средств для этого не нужно, потому что только сегодня Европейский банк выделил нам 100 миллионов, а всего европейские страны для стабилизации ситуации в энергетике выделяют миллиарды долларов, евро", – констатирует Порошенко.
Он также считает вредной идею тратить деньги на достройку атомных энергоблоков по российской технологии. Зато есть смысл развернуть балансирующие мощности в европейских странах вблизи границ Украины.
"Нужно делать энергетическую децентрализацию, ставить когенерационные станции на каждом микрорайоне, в каждом квартале. Ставить балансирующие тепловые электростанции, немедленно провести переговоры с Польшей, Румынией. Прямо на границе с Украиной построить балансирующие тепловые электростанции. Дать возможность, чтобы там работали украинские энергетики, украинские угли и чтобы мы имели неограниченный доступ балансирующих мощностей для энергетики", – считает Порошенко.