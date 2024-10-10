Порошенко о налоговых изменениях: это решение будет разрушительным для украинской экономики

Петр Порошенко на брифинге в Верховной Раде после голосования изменений в Налоговый кодекс заявил, что это решение будет разрушительно для украинской экономики. Он также отметил, что только после жесткой реакции "Евросолидарности" удалось снять поправку о повышении военного сбора для самих военных.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Начиная с 1 октября обложат налогами украинский бизнес, украинских ФЛП и наименее защищенные слои населения, тех, кто получает белую зарплату, платит в полном объеме налоги. Голосовали за этот закон те, кто в большинстве своем вообще в своей жизни не платили честно налоги. Пять лет в Верховной Раде они сидели на конвертах. И поэтому монобольшинство плюс запрещенная ОПЗЖ насилуют экономику Украины, украинский бизнес, народ Украины", – возмутился Порошенко.

"Сегодня задним числом, объясняя, что деньги якобы уходят на финансирование Вооруженных сил, они финансируют инвестнянь, пропагандистский "Единый марафон", силовиков", – напомнил пятый президент.

"Вместо того чтобы секвестрировать бюджет, например, на 42 млрд грн по дорогам, которые они строят в прифронтовой зоне. В дорожном фонде есть статья расчета за предыдущие долги "Большого строительства". Обращаю ваше внимание – по ценным бумагам украинских суверенных государственных евробондов они провели реструктуризацию. А по долгам они заложили себе деньги в бюджет, вытягивая при этом средства из карманов наименее защищенных слоев населения", – отметил Порошенко.

"Налоги, предложенные властями, не трогают детенизацию. В первую очередь это касается спирта, табачки, игорки, таможни", – объясняет Порошенко. "Предложение нашей команды насчитывает 256 миллиардов, которые мы предложили как источники по налогообложению богачей, налогообложению роскоши и обеспечению детенизации, так и вопросу секвестирования или сокращения неэффективных расходов бюджета", – напомнил лидер партии.

"Они думают, что благодаря этому соберут больше налогов. Бизнес закроется, а закрытый бизнес налоги не будет платить вообще. Они думают, что их спасут 800 гривен, которые они собирают с каждого ФЛП в селе. Они забирают деньги у наемных работников и из частного сектора, и из государственного. Опросы показывают, что более 55% хозяйствующих субъектов не смогут наемным работникам компенсировать повышение военного сбора", – отметил Порошенко.

"Деньги идут для подпитывания функций действующей власти. Мы должны обеспечить прозрачность, отчетность и привлечение к ответственности. Иначе они будут лежать в постели, засыпанной долларами, а учительница, пенсионер, санитарка, уборщица будут платить 5% военного сбора, ограничивая себя в самом необходимом", – резюмировал Порошенко.