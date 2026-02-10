Популярную платформу для ставок планируют запретить в стране Европы: чем не угодила чиновникам

В Нидерландах планируют заблокировать Polymarket из-за незаконных ставок на политические события, которые запрещены законом. Регулятор считает, что такие рынки несут риски манипуляций, инсайдерской торговли и влияния на демократические процессы.

Об этом пишет NOS. Нидерландский регулятор азартных игр Kansspelautoriteit (KSA) объявил о намерении ограничить доступ к платформе прогнозов Polymarket для пользователей из Нидерландов.

Причиной стало то, что сервис предлагает ставки на внутренние политические события, что прямо запрещено законодательством страны, независимо от наличия лицензии у оператора. По результатам надзорного расследования KSA пришел к выводу, что Polymarket фактически работает на нидерландском рынке нелегально.

Регулятор уже требовал от платформы убрать политические рынки, связанные с событиями внутри страны. В случае невыполнения этих требований сервис может столкнуться с принудительными мерами – от финансовых штрафов до технической блокировки доступа.

Особое внимание в KSA обращают на то, что политические ставки несут повышенные риски для демократических процессов. По мнению регулятора, такие рынки могут не только искажать восприятие общественного мнения, но и создавать предпосылки для манипуляций избирателями. Политические прогнозы, особенно в период формирования правительства или избирательных кампаний, способны влиять на настроения общества и доверие к институтам власти.

Несмотря на запреты, интерес к политическим прогнозам остается высоким. По информации медиа, только на рынке прогнозов по формированию новой правительственной коалиции в Нидерландах было проторговано около 32 миллионов долларов.

Отдельное беспокойство у регулятора и экспертов вызывает анонимность пользователей. Использование криптовалют затрудняет контроль за происхождением средств и лицами участников, что повышает риски инсайдерской торговли. Люди с доступом к непубличной информации могут получать финансовую выгоду, а это, по мнению KSA, подрывает принципы честной игры и равного доступа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Великобритании рынки прогнозов официально признали азартными играми, а их операторы обязаны получать лицензию для легальной работы. Платформы, которые будут игнорировать эти требования, могут столкнуться с уголовной ответственностью и потерей действующих лицензий.

