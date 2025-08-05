Осталось две недели: кому придется платить $15 тыс. за въезд в США

Соискателям виз на въезд в США из некоторых стран придется вносить до $15 тыс. депозита. Таким образом Белым дом стремится гарантировать отъезд таких людей до истечения срока действия выданных документов.

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Как сообщили в Федеральном реестре США, в рамках экспериментального проекта от получателей виз будут требовать внести $5-15 тыс., которые им вернут при выезде из Соединенных Штатов. Размер залога определят работники американских консульств, но, как ожидается, в среднем он будет составлять $10 тыс.

Суть нововведения

Правило будет распространяться на заявителей на получение неиммиграционных виз, предназначенных для краткосрочных деловых поездок (B-1) или отдыха (B-2). Пилотная программа продлится с 20 августа 2025 года до 5 августа 2026 года.

Новое правило будет применяться в отношении стран, чьи граждане регулярно массово нарушают сроки пребывания в США, а также стран, чьи процедуры проверки при выдаче документов считаются неадекватными. Официально список стран не публикуется, но СМИ пишут, что в него могут быть внесены:

Чад;

Эритрея;

Гаити;

Мьянма;

Йемен;

Джибути;

Бурунди;

Того.

В Федеральном реестре это назвали "ключевым столпом внешней политики администрации Трампа, направленной на защиту Соединенных Штатов от явной угрозы национальной безопасности, возникающей из-за превышения сроков пребывания по визам и недостаточной проверки и проверки".

Следует отметить, что это согласуется с предыдущими мерами администрации президента США Дональда Трамп. В июне он издал указ о частичном и полном запрете въезда в Соединенные Штаты граждан 19 стран, исходя из соображений национальной безопасности. По оценке министерства внутренней безопасности, в 2023 году 500 тысяч иностранцев остались в стране после истечения срока действия их виз.

Новый сбор за въезд в США

С 1 октября 2025 года США вводят дополнительный сбор за "целостность визы" в размере $250. Такое нововведение повышает общую стоимость неиммиграционной визы почти на 144% – до $435.

Согласно новому положению законопроекта о внутренней политике, инициированному администрацией США, сбор будет применяться ко всем иностранцам, которые подают на неиммиграционную визу, включая:

туристов и деловых путешественников (B1/B2);

студентов (F, M, J);

временных работников (H, L, O и др.).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ЕС планируют повысить плату за въезд для граждан третьих стран с 7 (340 грн) до 20 евро (972 грн) в рамках системы ETIAS. Новые правила могут вступить в силу уже в конце 2026 года, после запуска системы авторизации. Изменения коснутся граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом, в том числе и украинцев.

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