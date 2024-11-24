Польские фермеры прекратили блокаду границы с Украиной

В воскресенье, 24 ноября, польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Медика - Шегини" на границе с Украиной. В настоящее время митингующие также прекратили протест.

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Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме.

"Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Медика - Шегини". По информации от польской стороны, блокирование движения грузовым транспортным средствам, которое осуществляли польские фермеры перед пунктом пропуска "Медика", завершилось", - говорится в сообщении.

В Генеральном консульстве в Люблине и Госпогранслужбе также подтвердили эту информацию.

"Блокировка движения грузовикам в пункте пропуска "Медика - Шегини" завершилась. По информации от польской стороны, митингующие прекратили блокировку грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Медика". В настоящее время польские фермеры прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме," – говорится в сообщении ГНСУ.

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной продолжались с ноября прошлого года до апреля этого года. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят по территории этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты происходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", поскольку в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины - на 6,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, возобновить протесты на границе польские фермеры хотели и в начале октября. Однако тогда местные власти не дали им на это разрешение.

Напомним, что накануне 23 ноября польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной. Соорганизатор блокады объяснил, что они протестуют по двум причинам. И Украина здесь ни при чем.

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