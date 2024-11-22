Польские фермеры угрожают перекрыть границу с Украиной: анонсирована дата начала новой блокады

Польские фермеры могут начать снова протестовать на границе с Украиной. Ожидается, что акция стартует 23 ноября в 9:00 перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины (ГТС). Там отметили:

ограничения движения будут касаться грузовых транспортных средств;

автобусы и легковые авто протестующие намерены пропускать в оба направления без изменений.

При этом подчеркивается: по информации польских таможенников, протестующие хотят полностью заблокировать движение грузовиков весом более 3,5 т на выезд с Украины. На въезд же они намерены пропускать всего по 1 машине в час.

"По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика – Шегини" 23 ноября с 9:00 по киевскому времени. Оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной длились с ноября прошлого года по апрель этого. Главное требование протестующих было ограничения импорта сельхозпродукции из Украины, и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты проходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу поляки "стреляют себе в ногу", так как в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, возобновить протесты на границе польские фермеры хотели и в начале октября. Однако тогда местные власти не дали им на это разрешения.

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