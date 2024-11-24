Украина оказалась ни при чем: поляки назвали причины блокады границы с ЕС

Протест польских митингующих, заблокировавших границу с Украиной, может завершиться 25 ноября. Они требуют от правительства вернуть им обещанные льготы и разорвать соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, в целом поляки могут блокировать пункт пропуска "Медика – Шегини" в течение 48 часов с возможным продлением. Это означает, что, по меньшей мере, это продлится до 10:00 24 ноября.

Отмечается, что они не ограничивают движение легковых автомобилей и автобусов, однако на въезд в Украину с польской стороны перед участниками акции скопилось 10 грузовиков. Между тем, на выезд из Украины очереди из грузовиков нет.

"Грузовые транспортные средства, которые со вчерашнего дня находились между митингующими и польским пунктом пропуска "Медика", проследовали на въезд на территорию Украины", - отметили пограничники.

Как пишет польское издание RMF FM, 24 ноября с блокировщиками встретился министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Они объяснили ему, что граница была заблокирована по двум причинам:

невыполнение требования по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года;

опасения за подписание соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Секерский заверил митингующих в том, что его министерство выступает против соглашения с МЕРКОСУР, однако те согласились положить конец блокаде только по конкретному предложению фермеров. Польский министр сельского хозяйства уже обсудил вопрос соглашения с МЕРКОСУРом со своей французской коллегой Анне Женеверд. Польша и Франция договорились по поводу совместных шагов в направлении блокирования соглашения.

А относительно сельскохозяйственных субсидий Чеслав Секерский пояснил, что формула выплат изменилась и средства выплатили тем фермерам, которые понесли убытки в своих хозяйствах в результате непогоды – заморозков, града или сильных дождей. Между тем, по данным польских журналистов, на границе скопилась полукилометровая очередь из 37 грузовиков.

Как сообщал OBOZ.UA, возобновить протесты на границе польские фермеры хотели и в начале октября. Однако тогда местные власти не дали им на это разрешение.

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