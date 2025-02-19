Польшу наказали за коррупцию: ЕС требует вернуть 90 млн евро из-за "грязной" закупки генераторов для Украины

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что Польша допустила коррупцию при закупке генераторов для Украины. Из-за этого от Варшавы требуют вернуть 90 млн евро Европейскому Союзу (ЕС).

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Об этом сообщает Polsat News, ссылаясь на заявление еврокомиссар Петра Серафина. По его словам, нарушение совершило Госагентство по стратегическим резервам во время премьерства Матеуша Моравецкого (2017-2023).

OLAF установило, что при закупках генераторов были искусственно завышены цены. Кроме того, отсутствовала конкуренция , а некоторые подрядчики получили "несправедливые преимущества". Кроме того, генераторы, приобретенные для Украины, оказались ненадлежащего качества, и их передали польским спасателям.

Министр по делам ЕС Адам Шлапка добавил, что сумма, которую нужно вернуть ЕС, "с точки зрения государства, не является деньгами, которые пошатнут польскую экономику". "Но это 91 миллион, который можно было бы на что-то потратить", – отметил он.

Шлапка также отметил, что сейчас польская сторона ждет документов от OLAF. По его словам, отчет станет "важным доказательством" для прокуратуры, расследующей нарушение Государственного агентства стратегических резервов.

Так, в августе-2024 польская прокуратура уже объявила в розыск экс-главу Государственного агентства по стратегическим резервам Михала Кучмеровского. Польское издание Onet писало, что обвинения против Кучмеровского касаются "участия в организованной преступной группе" и "превышении полномочий для получения финансовой выгоды".

Также польские медиа сообщали, что Кучмеровского подозревали в злоупотреблениях при покупке генераторов для Украины. Onet сообщало, что польский чиновник способствовал подписанию контракта на закупку генераторов с ивент-агентством, которое предоставляло услуги партии "Право и справедливость". Утверждалось, что генераторы были ненадлежащего качества и поэтому не попали в Украину, а польским спасателям их отдали якобы "в рамках предвыборной кампании".

Как сообщал OBOZ.UA, решение президента США Дональда Трампа заморозить программы международной помощи по линиям USAID и Госдепа оставило без финансирования крупнейшую в Польше базу помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc. Руководство центра работает над разблокированием средств через диалог с партнерами, сенаторами и правительством, а также рассматривает альтернативные варианты финансирования.

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