Полный запрет металлопродукции РФ в ЕС поможет Украине нарастить экономический потенциал, – Забловский

Европа может помочь Украине нарастить экономический и промышленный потенциал, если прибегнет к полному запрету на экспорт российской металлопродукции. Это в дальнейшем поможет Европе снизить объемы финансирования для Украины.

Видео дня

Такое мнение высказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.

"Мы очень зависимы от внешней помощи, и мы ее ценим. Но для того чтобы дальше мы зависели меньше, нам нужно развивать внутренний экономический, промышленный потенциал. Полный запрет на российскую металлопродукцию, с одной стороны, даст нам возможность быстрее экономически интегрироваться в Европейский Союз. С другой стороны – обеспечит нас необходимым финансовым ресурсом", – убежден Забловский.

Он объяснил, что работающая экономика позволит Украине меньше зависеть от финансовой помощи других стран, и главное – даст нам ресурсную основу для продолжения войны и победы.

"Это ресурсная война. И чем больше у нас будет экономического ресурса, тем больше мы сможем этот ресурс использовать для ускорения нашей победы. Поэтому мы можем на переговорном уровне коммуникировать этот тезис нашим европейским коллегам. Уже прошел тот период, когда нас эмоционально воспринимали, и "За счет этого проще давали помощь. Сейчас нужны аргументы. И они у нас есть – ведь за счет замещения российской продукции, ЕС сможет поддержать украинскую промышленность. То есть мы будем сами себе зарабатывать, платить налоги и создавать новые рабочие места. И в том числе" это возможность повысить конкурентоспособность нашей экономики как результат дальнейшей экономической интеграции в Европейский Союз. То есть, прямая возможность для украинской экономики стать ближе к европейской", – резюмировал Забловский.

Напомним, в декабре ЕС ввел 12 пакет санкций против РФ. Пакет предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года. В то же время, было продолжено действие квот на российские слябы еще на четыре года. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.