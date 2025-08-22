Применение искусственного интеллекта в нашей стране государство начинает "на собаках" (и прочих животных), а точнее – с тех, кто их лечит: в Украине впервые появилась госуслуга с использованием ИИ, каковой стала автоматическая предварительная проверка документов для ветеринаров, желающих получить лицензию через єДозвіл. ИИ проверяет, помогает принять решение и возвращает информацию о таком решении в Дію.

Видео дня

[Напомню: специалисты утверждают, что искусственный интеллект с его нейросетями существенно изменит спрос на представителей многих профессий, в частности выдавит с рынка труда – как уже больше не нужных – даже писателей и журналистов, но – в отличие от таких творческих профессий – практически вне угрозы остаются как бы "рутинные" бухгалтеры, финансисты и экономисты – вместе, к примеру, с инженерами и посудомойками. Ветеринаров, разумеется, никто не заменит тоже, как, безусловно, и чисто человеческих врачей, а вот профессиональные бюрократы оказываются, как видим, в опасности касательно собственной занятости.]

Ну а что будет дальше – зависит не от Украины. Более того: куда пойдет человечество с ИИ и что ИИ с человечеством сделает, будет зависеть уже не от бюрократов и даже не от политиков. Все решит перманентная борьба, ход которой изменит то, чем люди будут заниматься, а чем – нет. Это борьба между США и КНР.

Китайцы используют в своих ИИ-моделях открытый – то есть бесплатно доступный – исходный (программный) код, понятно, при мощной поддержке государства ("ИИ от Си"!), составляя таким образом конкуренцию американцам-первопроходцам с их платным "проприетарным" – то есть основанным на частной собственности – доступом.

Да, может, немного хуже (хотя и, как говорят знающие люди, не так уж и хуже) – но без оплаты! Это даже не демпинг, ибо глобальную конкуренцию бесплатного с платным называют не демпингом, а скорее противостоянием вариантов строя – "социалистического" ("коммунистического") и "капиталистического".

И именно так Китай [который все, что было нужно для начала, уже давно в свое время украл] торжественно обходит США, пока американцы заняты уже не столько собственно наукой, сколько деньгами и [запоздалой] правовой защитой.

Материальная же часть, то есть чипы, – это уже Китай [пока что] другой: не Китайская НАРОДНАЯ Республика, а Китайская Республика (ТАЙВАНЬ). И если эти два Китая ("Одна страна две системы") между собой экономически договорятся (удачно избегая при этом "военного решения", которого на самом деле нет), то в американо-китайской борьбе за НАСТОЯЩЕЕ влияние на мир наконец [временный] победитель может определиться (то есть измениться!) весьма надолго.

Экономика пойдет не за строем. Экономика (да и все вообще) пойдет за технологиями. За которые каждый строй и ведет борьбу – в целом покамест мирную, но [почти] без правил.