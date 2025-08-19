В Украине впервые появилась госуслуга по ИИ: кто может воспользоваться

В Украине впервые запустили государственную услугу, использующую искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов. Она доступна для ветеринаров, которые хотят получить лицензию на работу через систему "еДозвил".

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которое запустило ИИ-сервис вместе с Министерством цифровой трансформации. Отмечается, что от успехов такой услуги будет зависеть дальнейшее расширение цифрового лицензирования и разрешительных процедур в Украине.

Как отмечается, еДозвил – это государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение и внесение изменений в разрешения и лицензии. То есть после того, как предприниматель подает заявление на портале Дія, она выполняет следующие действия:

проверка документов;

помощь государственным экспертам в принятии решения;

возвращение информации о результате рассмотрения обратно в Дію.

Новый ИИ-модуль снимет с государственных экспертов рутинные проверки и даст им больше времени на работу, которая действительно требует их внимания. Он автоматически будет проверять, есть ли в представленных документах все необходимые данные, нет ли ошибок или несоответствий. Это:

уменьшит количество отказов;

ускорит рассмотрение заявлений.

Причем все вычисления происходят без передачи данных за границу и с полным соответствием действующим стандартам информационной безопасности. Отмечается, что при разработке технологии команда столкнулась с несколькими вызовами. А именно:

документы поступают в разном качестве и с рукописными записями;

реальные данные нельзя использовать для тренировки моделей;

ресурсы для вычислений в Украине ограничены.

Для решения этих проблем разработчики применили гибридный подход: использование открытых моделей, синтетических данных и адаптивных алгоритмов, разработанных специально для нужд государственного сектора.

