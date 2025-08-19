В Украине впервые появилась госуслуга по ИИ: кто может воспользоваться
В Украине впервые запустили государственную услугу, использующую искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов. Она доступна для ветеринаров, которые хотят получить лицензию на работу через систему "еДозвил".
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которое запустило ИИ-сервис вместе с Министерством цифровой трансформации. Отмечается, что от успехов такой услуги будет зависеть дальнейшее расширение цифрового лицензирования и разрешительных процедур в Украине.
Как отмечается, еДозвил – это государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение и внесение изменений в разрешения и лицензии. То есть после того, как предприниматель подает заявление на портале Дія, она выполняет следующие действия:
- проверка документов;
- помощь государственным экспертам в принятии решения;
- возвращение информации о результате рассмотрения обратно в Дію.
Новый ИИ-модуль снимет с государственных экспертов рутинные проверки и даст им больше времени на работу, которая действительно требует их внимания. Он автоматически будет проверять, есть ли в представленных документах все необходимые данные, нет ли ошибок или несоответствий. Это:
- уменьшит количество отказов;
- ускорит рассмотрение заявлений.
Причем все вычисления происходят без передачи данных за границу и с полным соответствием действующим стандартам информационной безопасности. Отмечается, что при разработке технологии команда столкнулась с несколькими вызовами. А именно:
- документы поступают в разном качестве и с рукописными записями;
- реальные данные нельзя использовать для тренировки моделей;
- ресурсы для вычислений в Украине ограничены.
Для решения этих проблем разработчики применили гибридный подход: использование открытых моделей, синтетических данных и адаптивных алгоритмов, разработанных специально для нужд государственного сектора.
Как сообщал OBOZ.UA, приложение и портал Дія вернулись к стабильной работе после короткой технической паузы, которая была необходима для обновления реестров Минюста. Несмотря на предыдущие анонсы о недоступности услуг почти на двое суток, все работы завершили быстрее, и уже на следующий день сервисы заработали без перебоев.
