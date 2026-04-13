Почему вес репутации как бизнес актива растет: взгляд PR-эксперта Виталия Ермака

Репутация, доверие, публичный образ компании или человека непосредственно влияют на стоимость бизнеса, инвестиции, партнерства и карьерные возможности. При этом доля бренда в капитализации компаний продолжает расти.

Почему на это важно обращать внимание, как предотвратить ошибки и как возглавить этот мейнстрим? Сегодня мы проанализировали тему роста стоимости нематериального актива ценности компаний для аудитории широкой общественности, опираясь на опыт и экспертный прогноз PR-эксперта Виталия Ермака, который более 25 лет работает в сфере медиа, public relations и репутационного позиционирования.

Профайл: Кто такой Виталий Ермак

Виталий Ермак – один из ведущих пиарщиков Украины, PR-эксперт, в частности, специалист по стратегическим коммуникациям, репутационному позиционированию и медиаархитектуре. Основатель PR платформы Persona System, PR проекта Виробник.ua..

В частности, в 2020 году выступил автором и руководителем крупнейшей отраслевой медиа и PR кампании национального уровня для крупнейшей частной корпорации страны Метинвест. Кампания получила общий охват более 100 миллионов контактов с аудиторией, что стало одним из самых высоких показателей в Украине.

Стартап Ермака – PR проект Производитель.ua пройдя путь с нуля – достиг сотрудничества с такими гигантами бизнеса как Danon.

Репутация как экономический актив

В современной экономике стоимость компаний все меньше определяется производственными мощностями, оборудованием или даже текущими финансовыми показателями. Все большую роль играют нематериальные активы – бренд, доверие инвесторов, управленческая репутация, интеллектуальная собственность, технологии и публичный образ.

"В 1975 году нематериальные активы составляли лишь около 17% рыночной стоимости компаний S&P 500. В конце 2025 года их доля превысила 90%. Это означает, что стоимость бизнеса сегодня все больше формируется брендом, доверием, интеллектуальной собственностью и репутацией", - говорит Ермак в одной из своих научных статей.

По словам Виталия Ермака, репутация перестала быть вопросом PR или маркетинга и сейчас становится из года в год еще более важным вопросом корпоративной стратегии.

Это означает, что сегодня стоимость бизнеса определяется уже не материальными активами – заводами и офисами, а прежде всего доверием, брендом, информацией и репутацией. Хотя не стоит забывать и о других составляющих нематериальных активов – патенты, разработки. Но и они становятся в свою очередь неотъемлемой частью репутации.

Если брать современные тренды, то Ермак приводит данные Edelman Trust Barometer за 2026 год, это один из самых авторитетных в мире исследовательских проектов PR отрасли.

"Мы видим в последнем Edelman Trust Barometer что даже в период турбулентности и кризиса большинство секторов экономики сохраняют высокий уровень доверия со стороны общества. Самый высокий уровень доверия наблюдается в сферах образования, технологий, здравоохранения и производства продуктов питания - там показатели доверия превышают 70%", говорит Ермак, отмечая, что сейчас мы живем в тренде роста ценности репутации. То есть удерживать ее и достигать еще сложнее. Причины? Сам по себе этот элемент бизнеса – репутация – постоянно становится еще дороже, еще популярнее. А аудитории становятся еще более требовательны к этому типу актива. Мы фактически живем в золотой век PR.

Какова же сегодня стоимость именно бренда и репутации среди других элементов из списка нематериальных ценностей бизнесов?

"Репутация оценивается в примерно четверть капитализации всего бизнеса по разным оценкам аналитиков, и эта доля растет. То есть, если в 2025 году капитализация Apple достигла рекордных 4 триллионов, то не трудно посчитать долю, которая приходится на репутацию компании. И опять же, эта доля возрастет. Поэтому репутация - это о доверии и вере. Веру в то, что компания выпустит новый Iphone и он будет крутым. А доверие - это уже экономическая категория, которая влияет на инвестиции, партнерства, стоимость компании и ее стабильность в кризисные периоды", – говорит Ермак.

Почему стоимость репутации растет и как возглавить мейнстрим

Фактором, который повышает роль репутации сегодня, стала цифровизация медиа и социальные сети и искусственный интеллект, говорит Ермак. Информация сегодня распространяется мгновенно, а репутационные кризисы могут возникать за считанные часы.

В таких условиях компании вынуждены управлять не только финансами и операционной деятельностью, но и информационной политикой, публичными заявлениями, позицией руководства и взаимодействием с медиа.

"В 2026 году компании еще больше работают не только на рынке товаров или услуг, но и на рынке доверия. И на этом рынке выигрывают те, кто имеет сильную репутацию, понятную позицию и последовательную коммуникацию, тем более когда речь идет о фактически засилье искусственного интеллекта, который является супер-индикатором работы специалистов PR", – отмечает Ермак.

Отдельным фактором, который влияет на репутацию бизнеса, является публичный образ руководителя или владельца компании. Во многих случаях инвесторы, партнеры и медиа оценивают не только компанию, но и людей, которые ею управляют. Мы уже не раз видели, как высказывания главы SpaceX Илона Маска приводили рынок акций в движение семизначными шагами. Это же происходит и на локальных рынках, где доверие к производствам формируется благодаря репутации их CEO и других топов.

Именно поэтому публичное позиционирование руководства, участие в профессиональных дискуссиях, интервью, экспертная деятельность – фактически демонстрация ценностей ключевых сотрудников становятся еще более важной частью корпоративной репутации.

"Сегодня вас оценивают не только по финансовым отчетам или резюме. Вас оценивают по тому, как вы выглядите в публичном пространстве, что о вас пишут медиа, какие темы вы комментируете и какую позицию занимаете в профессиональной и просто общественной среде", – объясняет Ермак.

По мнению Виталия Ермака, в ближайшие годы роль репутации будет только расти, а стратегические коммуникации будут все больше интегрироваться в систему корпоративного управления.

Победит тот, кто раньше других поймет, что значение репутации растет, а ее потенциал еще далек от исчерпания. Самое важное – инвестиции в репутацию должны увеличиваться. Это могут быть дополнительные бюджеты, рабочее время команды, новые коммуникационные проекты или системная работа с медиа и публичным пространством. Если этого не сделаете вы, это сделают ваши конкуренты. И победят.

"В будущем будут выигрывать не те компании, которые больше рекламируются, а те, которым больше доверяют. А доверие строится годами через репутацию, последовательность и понятную позицию компании и ее руководства. Таким образом репутация стала супер конструкцией, которая держит весь дом и с каждым годом эта конструкция усиливается, хотя и становится все дороже для ее содержания", – заключает Ермак.