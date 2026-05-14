По цене одной ОВГЗ: киевлянам открыли доступ к инвестициям в крупный ТЦ под 10,4% в валюте

В Украине появилась альтернатива государственным облигациям и депозитам для тех, кто хочет вкладывать в недвижимость, но не имеет большого капитала. Инвестиционная компания S1 REIT объявила о старте продаж сертификатов нового фонда – S1 Plaza Позняки. Теперь стать совладельцем торгового центра в столице можно, имея всего 1 000 гривен.

Недвижимость становится доступной каждому

Обычно порог входа в качественную коммерческую недвижимость измеряется десятками тысяч долларов. Однако новый фонд от S1 REIT радикально меняет правила игры. Как отмечают в компании, это самое инклюзивное предложение в их портфеле, которое по порогу входа фактически сравнялось с популярными среди украинцев ОВГЗ.

"Мы ожидаем, что потенциальных инвесторов привлекут не только качественные характеристики объекта, но и существенно более низкий порог входа. Это самое инклюзивное предложение в нашем портфеле. Если для фондов S1 ВДНХ и S1 Obolon первичная инвестиция составляет не менее 122 000 грн, то в новом фонде порог входа значительно ниже – от 1 000 грн. Фактически это самый дешевый входной билет на рынок качественной коммерческой недвижимости Киева. И этот билет доступен почти любому", – сообщил коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук.

Почему это выгодно: цифры и факты

В активах нового фонда S1 Plaza Позняки – торговый центр площадью около 5 000 кв. м в густонаселенном районе возле метро "Позняки". Выбор локации не случаен: районные ТЦ в местах плотной застройки считаются наиболее устойчивыми к кризисам.

По данным аналитиков UTG, вакантность (количество пустующих площадей) в таких объектах составляет всего 6,5%, тогда как в целом по Киеву этот показатель вдвое выше – около 13%. Более 60% площадей S1 Plaza Позняки уже забронировано известными торговыми сетями.

Основные условия для инвесторов:

Доходность: 10,4%* годовых в валюте.

Выплаты: ежемесячно, начиная с первого дня после инвестиции.

Механика: инвесторы получают доход еще во время строительства благодаря капитализации и эффективному управлению активами фонда

Разумная диверсификация

Для компании это уже третий фонд, однако первый в сегменте именно коммерческой недвижимости. Ранее предложение S1 REIT сосредотачивалось на доходных домах (жилье для аренды). Появление нового фонда позволяет украинцам диверсифицировать свои сбережения, распределяя их между различными типами активов под управлением профессиональной команды.

*Инвестиции в фонды Reit S1 защищают инвестора от многих рисков, но не от всех. Запланированная прибыль не гарантируется. Результаты деятельности фонда в прошлом не являются гарантией доходов в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с регламентом и обратитесь к финансовому консультанту.