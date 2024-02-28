Планируется ли повышение налогов в Украине: в "Слуге народа" озвучили планы

Правительство Украины не рассматривает вопрос повышения налогов с тем, чтобы покрыть отсутствие финансовой помощи от США. При этом финансовая и военная помощь Штатов для страны чрезвычайно важна.

Об этом в эфире телемарафона заявила народный депутат от Слуги народа, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк. "Сегодня уже стало легче новостей из ЕС — €50 млрд выделяют для помощи Украине. Поэтому если мы говорим о соцвыплатах — ВПЛ, пенсиях — то помощь от ЕС достаточно существенная, и она есть", — сказала она.

Василевская-Смаглюк отметила, что есть вопрос о принятии закона о мобилизации и финансировании расходов на мобилизацию. "И сейчас правительство работает над альтернативными сценариями. До конца месяца будет представлен в ВР план действий от правительства для финансирования мобилизации", — говорит она.

По словам депутата, президент на встрече с фракцией сказал, что он положительно оценивает возможность предоставления помощи США. В обход Сената ее также можно получить через Всемирный банк. Над этим сценарием тоже президент работает. Кроме этих денег от США, у нас есть договоренности с конкретными суммами благодаря подписанным президентом Украины меморандумам с другими странами", — говорит Василевская-Смаглюк.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в настоящее время в Украине не работает бронирование от мобилизации по уплате НДФЛ – налога на доходы физических лиц. Однако эта идея "витает в воздухе", сейчас она находится на рассмотрении в Кабмине.

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