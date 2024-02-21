Украинцы должны содержать собственную армию: налоги придется повысить, а расходы – сократить

Министерство финансов, в рамках выполнения требования МВФ, уже разработало предложения, как примерно на 40 млрд грн увеличить наполнение бюджета. Пока речь идет о точечных решениях. Но это не решит проблему огромного дефицита: армии в этом году не будет хватать от 400 до 700 млрд грн. Финансировать ВСУ кредитами и международными донатами запрещено, армию своими налогами должны содержать все украинцы.

Конечно, должны эффективно работать правительство (например, решить вопросы блокады границ с Польшей), правоохранители (ликвидировать коррупционные схемы), депутаты (сокращать расходы бюджета). Но это не компенсирует обязанность каждого украинца содержать армию. Для этого необходимо отказаться от всех схем уклонения от уплаты налогов и перестать давать взятки. А пока теневая экономика никуда не делась, придется увеличивать налоговые ставки. И другого варианта нет.

О том, каким может быть дефицит бюджета на армию и где будут брать деньги, читайте в материале OBOZ.UA.

На армию нужны сотни миллиардов

Бюджет на армию в этом году будет иметь "дыру" в размере не менее 400 млрд грн. Для понимания, общее количество донатов в трех крупнейших фондах в прошлом году составило всего 18,75 млрд грн (данные Opendatabot). Это вдвое меньше, чем в прошлом. Финансировать армию за счет кредитов и международных донатов запрещено, едва ли не единственный источник – фискальные поступления.

"Смешно, когда люди говорят, что они не налоги платят, а донаты делают. Государство потратило за последние два года на армию 4 трлн грн, а фонды собрали максимум 100 млрд грн. Вы или платите своему государству, которое содержит армию, или будете платить налоги чужому государству, которое будет содержать другую армию", – рассказывают OBOZ.UA собеседники в Кабмине.

"Дыра" в 400 млрд грн не учитывает потребности в возможной активизации мобилизации. Для того, чтобы герои продолжали защищать страну на фронте, гражданские (которые впоследствии тоже могут быть мобилизованы) должны работать на оборону. Находящиеся в тылу украинцы (как женщины, так и мужчины) должны понимать: даже регулярные донаты, как показывают цифры, никогда не заменят уплаты налогов. Уплачивать налоги на содержание армии – это необходимый минимум для всех.

Полномасштабная война к полной детенизации экономики не привела. Схемы продолжают работать, потому без повышения налогов, вероятно, нам не обойтись.

Председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа по результатам переговоров с МВФ публично заявила о том, что дополнительная потребность на закупку и ремонт военной техники составляет более 400 млрд грн. "С миссией МВФ обменялись мнениями по поводу положительных и негативных эффектов различных источников привлечения дополнительного внутреннего ресурса. Я обратила внимание на то, что дополнительный ресурс можно привлечь и от сокращения неприоритетных капитальных расходов. И хотя это будет несущественная сумма в масштабах нашей потребности, но это облегчит давление на налогоплательщиков", – цитирует Роксолану Пидласу пресс-служба "Слуги народа".

Комментарий OBOZ.UA о возможностях наполнения бюджета депутат предоставить отказалась, ссылаясь на занятость. Также от комментариев отказался и член профильного комитета Павел Фролов. В "Слуге народа" неофициально объяснили: пока финансовые потребности в обороне решили не комментировать. Более того, до конца нет понимания, сколько будет стоить усиление мобилизации. "Ситуация сложная, единой позиции пока нет", – объяснили в партии.

Представитель "Голоса", заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в комментарии OBOZ.UA озвучил довольно оптимистичные оценки. В меморандуме с МВФ четко сказано, что до конца февраля нужно представить план "краткосрочных мер мобилизации доходов (налоговых и неналоговых), которые обеспечили бы дополнительные поступления по меньшей мере в размере 0,5% ВВП" в 2024 году. Это около 38,2 млрд грн.

"Я не уверен, что увеличение налогов принесет большую сумму. Представим такую картину: увеличат на 40 млрд грн, а нам нужно 400 млрд. Мы не покроем и 10%. Это решение власти, я не говорю, что этого не нужно делать. Должен быть комплекс мер, включающий в том числе и налоги", – говорит Железняк. При этом он не согласен с тезисом о необходимости кардинально пересматривать подходы, а финансовая ситуация по его словам "стабильная".

Откуда брать деньги: одним шагом не обойтись

По информации OBOZ.UA, Министерство финансов уже передало на рассмотрение предложения по привлечению дополнительных около 40 млрд. грн. "Это точечные решения", – рассказывают OBOZ.UA в правительстве. Предложения разработаны ради выполнения меморандума с МВФ и они не решают реальную потребность в деньгах.

"Сейчас Минфин дал предложения по 40 млрд. Это предложение уже звучало в СМИ. Там военный сбор в 0,1% с ювелирных изделий, по продаже транспортных средств, по прибыли ФЛП – это точечные решения. Они по капле собрали 40 млрд. Пока нет даже сложившихся предложений в виде законопроекта", – рассказали OBOZ.UA в правительстве.

На самом деле, до сих пор неизвестно, сколько средств не будет хватать бюджету до конца года. Оценка в 400 млрд грн довольно оптимистична. Если США не примут выделение помощи Украине, то "дыра" может достигнуть 1 трлн грн. Хотя пока такой вариант считают "пессимистичным". Также Пидласа отметила, что 400 млрд грн не учитывают дополнительную мобилизацию.

Экономическое бронирование от мобилизации могло бы частично решить проблему. Сейчас рассматривают несколько возможных сценариев бронирования (например, ввести его для платящих с зарплаты 20 тыс. грн налогов в месяц). Если позволить ввести экономическое бронирование для всех желающих, оно может наполнить бюджет примерно на 300 млрд грн дополнительно. Это позволило бы покрыть львиную долю дефицита.

Но не обойтись и без повышения ставок основных налогов: военного сбора, налога на добавленную стоимость, на доходы физлиц, на прибыль. Могут быть повышены как все основные ставки, так и избирательно отдельные ставки. Как это будет происходить, пока неизвестно.

Однако и в правительстве, и в парламенте говорят, что социальные расходы урезать не будут, а вот другие статьи бюджета придется сократить. Речь идет о капитальных затратах (приобретение основного капитала; приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования; капитальное строительство; капитальный ремонт; создание государственных запасов и резервов; приобретение земли и нематериальных активов и т.п).

В этом контексте экономическая блокада – отличный подарок россиянам от польских фермеров и тяжелый удар по бюджету Украины. Только в феврале бюджет может потерять около 7,7 млрд грн из-за блокировки границ.

Варианты покрытия дефицита:

отмена капитальных расходов бюджета – около 7,5 млрд грн;

точечное повышение налогов в пределах договоренностей с МВФ – 40 млрд грн;

экономическое бронирование – около 300 млрд грн в зависимости от модели;

повышение основных налоговых ставок – в зависимости от решений, сумма может составлять от 100 млрд грн;

денежная эмиссия и девальвация гривны – обсуждения продолжаются, НБУ выступает против таких шагов;

внутренние заимствования (ОВГЗ) – в январе за счет облигаций уже получили 33 млрд грн, это может служить инструментом денежной эмиссии.

Кстати, полная детенизация экономики позволила бы резко увеличить бюджетные поступления и, возможно, частично лишила бы необходимость привлекать кредитные средства. Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, Ernst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВП. Если этот процент сохранился, то на сегодня это около 1,81 трлн грн, которые находятся в тени.

В условиях полномасштабной войны все налоги и сборы, не получаемые бюджетом, – это деньги, украденные у армии.