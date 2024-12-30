Первые госреестры в Украине полностью восстановили работу после масштабной кибератаки: какие услуги доступны

В Украине после российской хакерской атаки полностью восстановили работу первые государственные реестры. Это Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единого реестр специальных бланков нотариальных документов.

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Об этом сообщило Министерство юстиции. "Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков", – объяснили в министерстве.

В ведомстве также указали, что все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в систему. Это произойдет в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, для указанных реестров уже введены усиленные меры киберзащиты. Восстановление работы остальных реестров продолжается, заверили в Минюсте.

Ранее в Дію уже вернули функцию выдачи и изменения разрешений на строительное работы. Это стало возможным благодаря постепенному восстановлению данных из государственных реестров после российской кибератаки.

Первоначально разрешения на выполнение строительных работ добавили на портале Дія еще в марте 2023 года. Но после масштабной российской кибератаки на госреестры в Украине такая возможность была временно недоступной.

Кроме того, 27 декабря была возобновлена процедура бронирования работников предприятий через портал Дія. При этом следует учитывать, что с 1 декабря украинцам изменили правила бронирования, теперь предприятия могут бронировать работников только через портал Дія.

Украинцев также предупреждали, что массированная российская кибератака на госреестры Украины не повлияет на проведение социальных выплат для граждан в декабре-2024 и январе-2025. Часть выплат уже произведена, еще часть – будет проведена вовремя, согласно графику.

Отдельно в Минсоцполитики уточнили, что выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) также не будут задержаны. В ведомстве добавили, что нагрузка на его специалистов выросла, однако работы по начислению средств продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине из-за хакерской атаки не удается закрыть "ФОПы". А с 1 января физическим лицам-предпринимателям придется заплатить обязательные налоги – единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Тем, кто этого не хочет делать, нужно обратиться в налоговую с соответствующей просьбой.

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