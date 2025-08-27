Пересмотр тарифов на распределение вернет облэнерго средства, потерянные из-за убытков 2021-2023 годов, – Гриб

Пересмотр тарифов на распределение электроэнергии является вынужденным, но необходимым решением для стабилизации финансового состояния рынка.

Об этом заявила народный депутат Украины Виктория Гриб.

"Я понимаю, что это болезненное решение, но к большому сожалению, на сегодняшний день его надо принимать. Потому что пересмотр тарифов, он же связан с возвратом средств по проверкам регулятора за убытки, которые были понесены ОСРами за 21–23 года", – объяснила она.

По словам Гриб, именно из-за нехватки этих средств у операторов систем распределения образовалась значительная задолженность перед НЭК "Укрэнерго" за передачу и диспетчеризацию.

"Поэтому это решение, в первую очередь, направлено на возврат средств с направлением их как раз на погашение долгов перед НЭКом", – отметила депутат.

Она подчеркнула, что принятое решение является положительным для всех участников энергорынка, ведь позволит улучшить финансовое состояние как ОСРов, так и ОСП.

"Без этого решения просто никак нельзя обойтись. Поэтому спасибо НКРЭКУ за такую позицию", – подчеркнула Гриб.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что корректировка тарифов на распределение электроэнергии для операторов систем распределения (ОСР) является необходимым для поддержания их надежной работы в условиях войны.