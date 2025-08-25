Пересмотр энерготарифов на распределение поможет рынку снять долговое давление без удара по потребителям, – Орлова

Изменение тарифов на распределение электроэнергии не означает рост счетов для населения и бизнеса, а громкие заголовки в СМИ на этот счет являются спекуляциями.

Об этом заявила Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting.

"Многие СМИ после публикации этой новости решили несколько поспекулировать громкими заголовками: тариф вырастет, все повысится, с сентября будем платить больше и т д. Это все исключительно кликбейт для повышения охватов", – подчеркнула она.

По словам Орловой, главная цель пересмотра тарифов для операторов системы распределения (ОСР) – уменьшение долговой нагрузки на рынке и подготовка к отопительному сезону.

"Главная предпосылка – необходимость в погашении долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и направления средств на подготовку к отопительному сезону", – объяснила аналитик.

Она подчеркнула, что для бытовых потребителей тариф останется неизменным.

"А для бизнеса рост цены будет несущественным, ведь самой большой составляющей и в дальнейшем будет оставаться составляющая закупки электроэнергии как товара", – отметила Орлова.

Напомним, на этой неделе НКРЕКП планирует принять решение об изменении тарифов на распределение для ряда облэнерго с 1 сентября, а с 1 октября – для компаний, работающих в прифронтовых регионах.