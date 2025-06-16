Переработчики тянут через Раду 10% пошлины на экспорт сои и рапса, потому что не готовы платить конкурентную цену – ВАР

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики должен отклонить введение новой пошлины в размере 10% на экспорт сои и рапса, которое предлагается ввести изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 13134).

Видео дня

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на заявление Всеукраинского аграрного совета.

"Поданные на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики правки в Проект Закона Украины №13134 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров" и рапса из Украины дискриминационными относительно малых и средних производителей, цель увеличения прибыли переработчиков за счет малых и средних аграриев и нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС", – говорится в заявлении.

В частности, авторы отмечают, что малые и большинство средних аграриев не могут самостоятельно экспортировать из-за малого объема принадлежащего им сырья, поэтому не смогут воспользоваться освобождением от пошлин при самостоятельном экспорте, а трейдеры будут вынуждены снизить закупочные цены.

"В Украине уже построено достаточно перерабатывающих мощностей, чтобы переработать все имеющееся сырье, единственная причина почему это не происходит - нежелание переработчиков дать конкурентную закупочную цену. Соглашение об Ассоциации с ЕС не позволяет вводить новые постоянные экспортные пошлины, но несмотря на заявления авторов поправок, что они временные, действие пошлины в размере 5% не ограничено во времени", – говорится в комментарии ВАС.

По мнению аграриев, следствием введения соответствующих норм станут сокращение доходов малых и средних аграриев из-за падения закупочных цен. Уже в среднесрочной перспективе это приведет к сокращению посевных площадей сои и рапса, как это произошло после введения "соевых правок" в 2017 году.

"ВАС призывает членов Комитета налоговой политики не повторять ошибок предшественников и отклонить масличные правки", – сказано в заявлении.

Издание Latifundist на своей странице в Facebook приводит фрагмент заседания комитета, на котором заместитель его председателя, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал предложенные правки "шкурой".

"Если бы вы это сделали через пол года, через пол года, через год, заранее, весь бизнес предупредили – окей, назовите это государственной политикой, протекционизмом. Когда это делает изо дня в день таким способом – оно выглядит как "шкура", звучит как "шкура" и есть "шкура", скорее всего. Давно такого подхода я в комитете не видел. Я к этой дискуссии никакого отношения не имею, с фракцией Голос это не соглашалось и очень надеюсь, что мы вернемся к этой дискуссии. Но хотите? Не делайте меня соучастником этой истории", – заявил народный депутат.

Согласно данным карты законопроекта, правку о введении 10% пошлины на экспорт сои и рапса внесли народные депутаты Андрей Мотовиловец и Дмитрий Кислевский.