Перенос суда по Червоноградской ЦОФ углубляет риски для отопительного сезона – медиа

Хозяйственный суд Львовской области перенес на 16 июня рассмотрение дела о назначении управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания", от которого зависит дальнейшая работа Червоноградской обогатительной фабрики.

Как говорится в сюжете телеканала "Прямой", пока различные группы влияния через своих арбитражных управляющих продолжают борьбу за контроль над предприятием, сама фабрика фактически не работает, накапливаются долги по зарплатам, а процедура санации годами не дает результата.

В материале напоминают, что ПАО "Львовская угольная компания" находится в процедуре банкротства с 2015 года, а с января 2026 года предприятие фактически находится в простое.

Во время заседания судья объяснил решение о переносе дела необходимостью "взвешенно, сдержанно принимать следующее решение".

Ранее народный депутат Михаил Бондарь заявил, что затягивание судебных процессов только углубляет кризис вокруг стратегического для угольной отрасли предприятия и создает риски для подготовки к следующему отопительному сезону.