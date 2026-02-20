Пассажирские перевозки 'Укрзалізниці' будут частично компенсировать из госбюджета: правительство разработало механизм

Кабинет министров принял решение о запуске экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего следования. Речь идет о постепенном переходе к европейской модели PSO (Public Service Obligation) – когда государство на системной основе компенсирует перевозчику разницу между реальной себестоимостью перевозок и действующими социально доступными тарифами.

Новая модель вводит прогнозируемые правила финансирования пассажирских перевозок, уменьшает финансовую нагрузку на "Укрзалізницю", и позволит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между видами деятельности железнодорожного транспорта – ведь ежегодно финансирование пассажирского сегмента осуществлялось за счет грузовых перевозок.

"Экспериментальный механизм – это шаг к полноценной интеграции украинской системы финансирования пассажирских перевозок в европейскую модель PSO, которая широко применяется в странах ЕС", – отметили в ведомстве.

"Мы разработали механизм, который приближает украинскую систему к европейской модели заказа социально важных транспортных услуг", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

На 2026 год объем государственного заказа на пассажирские перевозки установлен на уровне 16 млрд грн. Эти средства покроют основные маршруты дальнего сообщения, чтобы страна оставалась соединенной. Государство будет не только заказывать услуги, но и контролировать их выполнение.

К проверке корректности расходов с самого начала будет привлечена Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) – чтобы каждая бюджетная гривна использовалась эффективно. Средства будут перечисляться ежеквартально путем авансирования. Также будут профинансированы перевозки, выполненные в январе-феврале 2026 года.

Ранее народные депутаты призвали правительство выделить "Укрзалізниці" 26 миллиардов гривен – именно такой суммы не хватает компании, чтобы осуществлять пассажирские перевозки и удерживать финансовую стабильность. По словам заместителя председателя транспортного комитета Алексея Мовчана, железная дорога выполняет критически важные социальные функции, поэтому ее убытки из-за войны и падения грузопотоков должно компенсировать государство. Впрочем, правительство пока выделило лишь 16 млрд грн.

Как известно, ранее "Укрзалізниця" пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирки, которые достигли уже 22 млрд грн. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки,"Укрзалізниця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", – заявил министр экономики.