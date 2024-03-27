'Отважная 2. Масштабирование и диджитализация': в Украине стартовал новый сезон визионного акселератора

Киев, 26 марта 2024 года – Состоялась презентация нового сезона визионного женского акселератора "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". Его цель – помочь украинкам начать или развить существующий бизнес. Новый сезон акселератора "Отважная" является логическим продолжением первой итерации проекта и нацелен на диджитализацию и масштабирование собственного дела.

"Развитие украинского предпринимательства – один из главных приоритетов Минцифры. Именно поэтому мы запустили проект Действие. Бизнес и внедряем сервисы в Действии, которые ускоряют и упрощают запуск и масштабирование собственного дела. Также продолжаем реализовывать программы и инициативы, которые помогают бизнесменам развивать бизнесы. Одна из них – визионный акселератор "Отважная", объединивший сообщество из 5 тысяч предпринимателей. В первом сезоне победительницы проекта привлекли 1,3 млн. гривен на развитие собственного дела. Новый сезон позволит запустить и масштабировать еще больше собственных дел, ведь малый и средний бизнес – основа нашей экономики", – Михаил Федоров, Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины.

Отважная предлагает будущим и активным предпринимателям в течение 4 месяцев изучать финансовое планирование и управление, маркетинг и продажи, инструменты диджитализации бизнеса, налогообложение, бухгалтерский учет, инструменты для выхода на внешние рынки.

"Поддержка украинок на пути к предпринимательству всегда была одним из наших приоритетов. Особенно сейчас, когда 60% новых ФЛП открывают женщины. В прошлом году мы запустили вместе с партнерами акселератор "Отважная". Он объединил в большом коммюните тысячи предпринимателей. Каждая участник получила необходимые знания и поддержку на пути к созданию или масштабированию собственного дела. Их истории вдохновили нас продолжить программу. Сегодня мы запускаем второй сезон акселератора, чтобы предоставить еще больше возможностей украинкам в предпринимательской сфере", – Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации Украины по европейской интеграции

По результатам обучения, 40 участниц привлекут по 100 000 гривен на внедрение своих бизнес-идей. На финальном мероприятии Grand Pitch Day 12 финалисток сразятся за главное поощрение проекта в категориях: "Дебютантка", "Визионерка", "Безбарьерный бизнес-проект". Три бизнес-проекта с высокими баллами от жюри привлекут дополнительно по 400 000 гривен на развитие собственного дела.

"Успешный старт проекта "Отважная 2" – уместный и своевременный повод подчеркнуть необходимость диджитализации еще большего количества украинского МПБ, что является одним из основных фокусов Visa. Цель акселератора этого года – масштабирование и вывод на новый уровень предприятий смелых украинок. Собственное успешное дело предоставляет женщинам доступ к формированию экономической повестки дня в стране, финансовой независимости и мобильности, созданию новых рабочих мест, увеличению объемов производства или предоставленных услуг, наполнению государственного бюджета налогами и, как следствие, усилению роли Украины на мировой бизнес-карте. Visa готова поддержать женщин-предпринимателей в каждом шагу, расширяя таким образом доступ к цифровой экономике", – сказала Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджерка Visa в Украине и Молдове.

Акселератор будет совмещать два формата обучения:

Онлайн-обучение, где участники будут проходить общую образовательную программу, которая будет базироваться на принципах практичности, интерактивности и ведущих подходах в бизнес-образовании во главе с топ-спикерами. Онлайн-модули будут проводить представители Visa, USAID, monobank, Checkbox, Shop-Express, "Укрпочта" и другие.

Офлайн и виртуальный буткемп на базе 10 центров поддержки предпринимателей "Дія.Бизнес", где участницы пройдут углубленное обучение по бизнесу, сессии с психологом и привлекут менторское сопровождение. Преимущество участия в буткемпах будет предоставляться инклюзивным бизнес-проектам и готовым имплементировать данные принципы в деятельность предприятия.

Для участниц акселератора также предусмотрены дополнительные предложения, ускоряющие диджилизацию бизнеса, от monobank, "Укрпочта", Checkbox и Shop-Express.

"По результатам исследования по потребностям и проблемам предпринимателей более трети опрошенных украинок отмечают одним из самых распространенных препятствий нехватку доступа к бесплатным программам обучения, отмечая вопросы финансовой грамотности как одно из наиболее востребованных направлений в повышении компетенций. Важно отметить, что другими важными зонами развития предприниматели определяют диджитализацию бизнес-процессов и систематизацию информации. Все эти данные являются конкретным подтверждением того, что будущие и активные предприниматели стремятся к совершенствованию своих навыков, развитию собственного дела, масштабированию и внедрению инноваций. Акселератор "Отважная 2" станет катализатором для обеспечения этих потребностей предоставляя необходимые знания и ресурсы для успешного ведения деятельности", – Андрей Ремизов, директор государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта".

Узнать больше о проекте и подать заявку на участие можно на лендинге Программы по ссылке. Дедлайн представление – до 28 апреля 2024 (23:59).

Проект продлится с апреля по сентябрь 2024 года.

Напомним, в 2023 году "Отважная" объединила более 5 000 украинских женщин, которые проходили онлайн и офлайн обучение на базе 10 центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес". По результатам реализации программы 6 украинок привлекли 1,3 миллиона гривен на создание и развитие собственного дела.

Новый сезон визионного женского акселератора "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация" внедряет сеть центров поддержки предпринимателей Действие. Бизнес при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID )" и глобальной инициативе She's Next Empowered by Visa.