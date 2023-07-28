Отсутствие топлива для армии чревато потерей личного состава и уничтожением западной техники, – Яровая

14 человек, входящих в состав коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, подписали протоколы о запуске процедуры по закупке горюче-смазочных материалов, несмотря на то что ГБР начало уголовное преследование Минобороны из-за того, что предварительная закупка горючего была осуществлена якобы неправильно – с НДС, без применения "мобилизационного постановления" 178.

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Об этом сообщила член киевского общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая, которая также является членом коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны. По ее словам, Госаудитслужба расценила как "убытки государства" и закупку топлива по НДС, и без НДС тоже.

"Я неделю пишу сообщения, тегаю всех, кого могу, публично спрашиваю, как нам закупать горючее – с НДС или без НДС. Потому что, согласно письму главнокомандующего ВСУ к министру обороны Алексею Резникову, горючее нужно на позавчера. Ответа я не получила", – написала Яровая на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, поскольку разъяснения ни от одного органа власти так и не поступило, запуск процедуры закупки ГСМ грозит уголовными делами, однако горючее требуется ВСУ срочно.

"Отсутствие топлива – это просто уничтожение личного состава и всей западной техники, которую нам предоставили партнеры", – отметила Яровая.