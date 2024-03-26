Откуп от мобилизации это очень плохая идея, которая вызывает общественное недовольство – Кушнирук

Идея о бронировании всех работников с зарплатой от 35 тысяч гривен очень плохая и противоречит конституционным обязанностям гражданина, ведь сама идея является "налогом на трусость" и легальной возможностью "откупиться" от мобилизации.

Об этом заявил глава экспертного совета Украинского аналитического центра, экономист Борис Кушнирук.

"В том виде, как это кажется властью, оно выглядит бестолково, и поэтому бесспорно вызывает недовольство. Я постоянно подчеркиваю: есть конституционная норма о том, что эта обязанность касается всех мужчин взрослого возраста, все остальное – только политическое восприятие этого процесса. Нужно понимать, что для того чтобы Украина как государство выжила, она должна выстоять не только на фронте, но и экономически! Поэтому все равно должна быть система, которая предусматривала бы, что у вас какое-то количество людей работает, платится налоги, есть потребление, соответственно – экономика должна функционировать", – подчеркнул экономист.

По его мнению, подход "кто показал большую зарплату, тот не идет служить" кардинально неверен.

"Подход должен состоять в том, что эта история не должна быть привязана к уплаченным налогам. Она должна быть привязана к компании, которая создает добавленную стоимость, значительные налоговые поступления", – добавил Кушнирук.

Напомним: Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.