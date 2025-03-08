'Отдаем уважение украинкам': Швеция предоставит Украине $1,2 млн на расширение прав и возможностей женщин

Швеция объявила о предоставлении Украине значительной финансовой поддержки в расширении прав и возможностей женщин. В рамках этой инициативы страна выделяет 22,5 миллиона шведских крон (около 2 миллионов евро) для развития гендерного равенства в Украине.

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Это объявление было сделано в Международный женский день. Об этом сообщила пресс-служба посольства Швеции в Украине.

Эти средства будут направлены на поддержку проектов, которые помогут украинским женщинам расширить свои возможности в различных сферах жизни.

"Сегодня Швеция начинает новую поддержку UN Women Ukraine в размере 22,5 миллиона шведских крон для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине", – сообщили в посольстве.

"Мы чтим украинские женщины, которые мужественно защищают свою страну и всю Европу как военные и гуманитарные работники, предприниматели и политические лидеры", – отмечают в заявлении.

В 2025 году страна будет председательствовать в правлении платформы UN Women, занимающейся проектами, направленными на развитие гендерного равенства и поддержку женщин по всему миру.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины активно внедряет политику равных возможностей в дипломатической службе. Сегодня женщины занимают 30% руководящих должностей в ведомстве, и эта цифра продолжает расти.

Популярность украинцев по отношению к Международному женскому дню несколько снизилась, только 23% опрошенных положительно относятся к этому празднику. Однако даже такие показатели доказывают важность соответствующей даты.

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