Популярность упала: опрос показал, как украинцы относятся к Международному женскому дню

Популярность украинцев по отношению к Международному женскому дню несколько снизилась, только 23% опрошенных положительно относятся к этому празднику. Однако даже такие показатели доказывают важность соответствующей даты.

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Об этом сообщается во всеукраинском опросе Киевского международного института социологии (КМИС). Следует отметить, что интерес к 8 марта постоянно снижался с 49% – в 2017 году, до 21% – в 2024 году.

Так что в 2025 году можно наблюдать небольшой рост на 2%, что может свидетельствовать об определенной стабилизации к празднику после резкого падения. Несмотря на всеобщее снижение, Международный женский день остается важным праздником для части населения.

Также фиксируется местная региональная разница в зависимости от места жительства респондентов вплоть до начала полномасштабного вторжения России. На Западе праздник важен для 6% населения, в Центре – в 24%, на Юге – в 32%, а на Востоке – в 40%. Пол и возраст не влияют на важность этой даты.

"Время от времени из-за инициативы некоторых депутатов отменять этот праздник идут дискуссии по поводу того, имеет ли смысл это делать. С моей точки зрения, сейчас для нашего общества важно как никогда единство и лишние дискуссии по непринципиальным вопросам только вредят борьбе с врагом", – отметил украинский социолог Владимир Паниотто.

Кроме того, чтобы отменять любые праздники, которые являются многолетними традициями, важно сначала убедить население и сформировать положительное отношение к такому решению. Пока более 10-15% граждан поддерживают этот праздник, идея его отмены не имеет целесообразности, а сейчас сторонников составляет 23%.

Напомним, около 66% украинцев считают, что за последний год ситуация в Украине ухудшилась. В то же время улучшение заметили менее 5% наших сограждан. Однако в будущее граждане Украины смотрят с несколько большим оптимизмом, перемен к лучшему ожидает около трети населения.

Как сообщал OBOZ.UA, социологи спросили мнение украинцев о том, когда в Украине следует провести выборы. Подавляющее большинство считает, что это не следует делать до окончания режима военного положения. Такой точки зрения придерживаются 63,3% украинцев.

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