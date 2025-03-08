30% руководящих должностей – женщины: в МИДе рассказали о принципах равных возможностей на дипломатической службе Украины

Министерство иностранных дел Украины активно внедряет политику равных возможностей в дипломатической службе. Сегодня женщины занимают 30% руководящих должностей в ведомстве, и эта цифра продолжает расти.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД. В ведомстве уже принят ряд стратегических решений, направленных на обеспечение гендерного равенства.

В частности, принята Стратегия обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в дипломатической службе Украины до 2025 года, внедрена политика противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. Также созданы условия для сочетания профессиональной жизни и семейных обязанностей, а с 2022 г. в министерстве функционирует детская комната, которой пользуются как женщины, так и мужчины.

Приоритеты МИД Украины на 2025 год сосредотачиваются на повышении осведомленности международного сообщества о преступлениях сексуального насилия, совершенных Россией против граждан Украины. Одним из важных направлений является усиление сотрудничества с ООН, международными партнерами и общественными организациями, особенно в рамках председательства Украины в Глобальном Альянсе по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов.

Кроме того, МИД активно работает над цифровизацией и внедрением возможностей ИИ для создания информационного офиса по правам человека и гендерного равенства вместе с офисом Совета Европы.

Особое внимание уделяется работе Комиссии по гендерному равенству и Совету прав человека, гендерному равенству и разнообразию при МИД.

"МИД Украины – единственный представитель правительства, который второй раз провел гендерный аудит для внедрения равенства и недискриминации в дипломатической службе. Продолжаем двигаться вперед и способствовать равенству в дипломатической службе!" – отметили в пресс-службе.

Напомним, популярность украинцев по отношению к Международному женскому дню несколько снизилась, лишь 23% опрошенных положительно относятся к этому празднику. Однако даже такие показатели доказывают важность соответствующей даты.

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