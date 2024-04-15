От решения долгового кризиса в энергетике зависит строительство новых мощностей, – Тынный

Инвесторы не мотивированы вкладывать средства в новую распределенную генерацию из-за долговременной задержки государства с решением долгового кризиса в энергетике Украины.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Между собой мы (инвесторы. – Ред.) общаемся в приватной компании. Если бы у нас была возможность окупить инвестиции или был источник докредитоваться, мы бы быстро начали что-то новое строить и замещать разбомбленное", – сказал Тынный.

"Но у нас кризис неплатежей, нет долгосрочных контрактов, мы постоянно в заложниках. Частные компании, занимающие небольшую часть рынка, абсолютно демотивированы что-то строить", – подчеркнул инвестор.

Он отметил, что за последние два года в стране было достроено только то, что началось раньше. В то же время Тынный считает, что для решения проблемы долгов от государства требуется всего несколько решительных действий.

"Нужно два решения регулятора, пара постановлений Кабинета министров и пара реальных действий, чтобы все увидели, что с энергорынка больше не будут исчезать деньги в неизвестных направлениях. Стабилизируется платежная ситуация, и бизнес быстро побежит строить. Потому что от этого зависит наше выживание также", – объяснил Тынный.

Он напомнил, что в Украине построена возобновляемая энергетика на $14 миллиардов за счет инвесторов. Это 40% всех прямых иностранных инвестиций, которые зашли в страну за все годы.

"Рискнувшие люди построили солнечные ветростанции, проекты по дегазации свалок, котельные на щепе, ветропарки – они все способны что-то сделать. А установить газовый генератор или систему BESS, присоединить их к сетям гораздо легче", – сказал Тынный.

Напомним, недоплата "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.