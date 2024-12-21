Уже около трех лет Украина живет в условиях полномасштабной войны. За это время потребности общества были эволюционированы, и бизнес должен адаптировать свои социальные инициативы к новым вызовам. Если в первые месяцы главными приоритетами были безопасность и доступ к самому необходимому — пище, воде, теплым местам для ночлега, то сегодня общины прежде всего нуждаются в решениях, которые повышают их устойчивость в новых реалиях. В первую очередь речь идет о повреждении инфраструктуры и, в частности, об отключении электричества и отоплении.

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Компанія Кока-Кола, яка вже понад 33 роки є частиною українського суспільства, розуміє ці зміни. З перших днів ми сфокусували свої зусилля на допомозі людям. Наші співробітники отримали необхідну підтримку, щоб убезпечити себе та свої родини. Також Кока-Кола одразу почала активно допомагати громадам через співпрацю з Українським Червоним Хрестом та іншими партнерами.

Серед наших ініціатив — постачання понад 5 мільйонів літрів питної води і 70 тисяч продуктових наборів для переселенців, а також забезпечення генераторами громад, які прийняли переміщених осіб. Усі ці дії були спрямовані на те, щоб допомога потрапила саме туди, де вона найбільше потрібна.

Мобільні котельні — рішення для критичних потреб

Згодом одним із ключових напрямів нашої діяльності стало забезпечення громад мобільними котельнями. У минулому році компанія передала 45 таких котелень. Вони працюють на природному газі з можливістю переходу на дизель. Мобільна котельня здатна обігріти школу, лікарню чи інший критично важливий об’єкт. Котельні мають потужність від 200 кВт до 1000 кВт.

Цього року ми розширили програму: додатково інвестували 5 мільйонів доларів, що дозволило передати громадам ще 60 котелень. Усього компанія вже профінансувала закупівлю та встановлення 105 мобільних котелень. В центрі нашої уваги – прифронтові та деокуповані регіони. Громади, які отримають допомогу, визначає Український Червоний Хрест спільно з представниками влади.

105 котелень спроможні забезпечити теплом приміщення загальною площею близько 600 000 квадратних метрів.

Про інвестиції у відновлення та святкові моменти у складні часи

Кока-Кола також активно підтримує відбудову України. Два роки тому ми взяли на себе зобов’язання профінансувати будівництво дитячого садка у селі Богданівка на Київщині. На цей проєкт компанія виділила 3 мільйони доларів. Попри бюрократичні та інші складнощі, ми віримо, що вже наступного року діти зможуть повернутися до комфортного, сучасного освітнього закладу.

Так історично склалося, що для багатьох людей у всьому світі, зокрема й для українців, Кока-Кола асоціюється з різдвяно-новорічними святами. Ми відчуваємо цю відповідальність і прагнемо дарувати радість навіть у складних обставинах. Минулого року Кока-Кола передала мільйон пляшок з напоями людям, які потребували підтримки. Цього року ми збільшуємо масштаб допомоги: на складах вже акумулюються 1,5 мільйона пляшок, які отримають внутрішньо переміщені особи та інші вразливі групи населення.

Соціальна відповідальність та розвиток бізнесу – два пріоритети Системи компаній Кока-Кола, які нерозривно пов’язані один з одним. Так , за 11 місяців цього року Кока- Кола Беверіджиз вже сплатили близько 1,7 мільярда гривень податків, що демонструє значний внесок нашого бізнесу в економіку країни.

Україна змінюється і розвивається, долаючи виклики, а ми — разом із нею. За понад три десятиліття Кока-Кола стала частиною цієї країни, і наша підтримка залишається незмінною.