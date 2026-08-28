От ожидания малыша до первого класса: почему поддержка семьи важна на каждом этапе

На холодильнике уже несколько дней висит список: подгузники, бутылочки, детская кроватка. Рядом – еще один: рюкзак, спортивная форма, тетради, цветные карандаши. Так выглядит обычный августовский вечер во многих украинских семьях.

Несмотря на все, что переживает страна, никто не хочет ставить жизнь на паузу. Украинцы продолжают создавать семьи, рожать детей, строить планы и думать о будущем. Хорошо, что поддержка государства тоже меняется вместе с потребностями семей.

Еще несколько лет назад многие воспринимали государственную помощь как единовременную выплату после рождения ребенка. А сейчас это комплексная система программ, которая сопровождает семью на разных этапах жизни – от беременности до того момента, когда ребенок впервые переступает порог школы.

Представим себе обычную украинскую семью. Сегодня они ждут рождения малыша. Через несколько месяцев в доме появится детская кроватка, чуть позже раздадутся первые шаги, а старший ребенок в этом году, возможно, впервые наденет школьный рюкзак. Каждый из этих моментов приносит новые радости, новые заботы и новые расходы. И почти для каждого из этих жизненных этапов сегодня предусмотрена отдельная программа государственной поддержки.

Первым открытием для будущих родителей становится то, что поддержка может начинаться еще до рождения малыша. Для отдельных категорий женщин предусмотрено пособие в связи с беременностью и родами. Оно зачисляется на основной счет "Дія.Карты" и может использоваться без ограничений – именно так, как этого требует семья.

В этот момент будущие родители думают совсем не о банковских услугах. Они выбирают детские вещи, спорят, какая коляска будет удобнее, и улыбаются, когда малыш впервые шевелится. И это нормально. Именно для этого предназначена "Дія.Карта", которую можно открыть онлайн в Sense SuperApp от Sense Bank быстро и без лишних шагов, чтобы, когда государство назначит выплату, она поступила именно туда, где ее удобно получать. Ведь хороший цифровой сервис не отвлекает от жизни, а помогает решать практические вопросы тогда, когда это нужно.

Проходит несколько месяцев. В доме появляется детская кроватка, на кухне – стерилизатор для бутылочек, а в телефоне – сотни фотографий новорожденного, которые родители просматривают снова и снова. Но вместе с ростом малыша в жизнь семьи приходят и новые расходы. На этом этапе семье на помощь придет программа "Пакет малыша", укомплектованный самым необходимым, что может понадобиться малышу, а также в течение первого года жизни ребенка государство предусмотрело еще и ежемесячное пособие.

Но есть нюанс, о котором стоит знать заранее. В отличие от пособия в связи с беременностью и родами, эти средства имеют целевое назначение. Они поступают на специальный счет "Забота о ребенке" в "Дія.Картке" и могут использоваться на определенные государством категории товаров и услуг для детей.

Для молодых родителей это означает еще одну важную вещь: разные программы могут иметь разные условия использования средств, но все они могут быть собраны в одном цифровом пространстве. Не нужно каждый раз открывать новые карты или искать разные сервисы – достаточно открыть Sense SuperApp, где удобно управлять государственными выплатами и повседневными финансами.

Прошел еще год. Малыш делает свои первые шаги. В семейном календаре снова появляются рабочие встречи, а мама все чаще задумывается о возвращении на работу. Для многих украинских семей именно этот момент становится новым этапом жизни. Нужно найти баланс между работой, воспитанием детей и семейными делами. Именно поэтому для работающих родителей детей в возрасте от одного до трех лет действует программа "еЯсла". Она предусматривает ежемесячное государственное пособие, которое также зачисляется на специальный счет "Забота о ребенке" и имеет целевое назначение.

И именно в этот момент особенно ощущается ценность цифрового банкинга, который меняется вместе с потребностями семьи. Наряду с "Дія.Картой" в Sense SuperApp уже работают привычные сервисы: оплата коммунальных услуг, переводы, персонализированные предложения, кэшбэк и другие повседневные банковские возможности. То, что еще вчера было приложением для получения государственной поддержки, сегодня становится привычным помощником в повседневной жизни семьи.

А пока малыш растет, старший ребенок уже спорит с родителями, какой рюкзак выбрать в школу. Первый класс – это всегда особенный день. Первый звонок, знакомство с учителем, новые друзья. А еще длинный список покупок, который снова оказывается на холодильнике.

Именно поэтому для семей, чьи дети впервые садятся за школьную парту, предусмотрена программа "Школьный набор". Единовременная государственная помощь позволяет приобрести одежду, обувь, канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи к началу учебного года.

Если рассмотреть все эти программы в совокупности, становится ясно: они созданы не для отдельных жизненных ситуаций, а призваны сопровождать семью именно тогда, когда поддержка нужна больше всего. Именно для этого и существует "Дія.Картка". В Sense Bank ее можно открыть онлайн в Sense SuperApp. В зависимости от условий конкретной государственной программы выплаты автоматически зачисляются на соответствующий счет, а все они остаются в одном цифровом пространстве.

Потребности семьи меняются быстрее, чем мы это замечаем. Вчера главной покупкой была детская коляска. Сегодня – рюкзак в первый класс. Завтра появятся новые планы, новые мечты и новые решения.

В Sense Bank убеждены: современный банк – это не только место, где открывают счета или оформляют карты. Это цифровой помощник, который сопровождает человека в различных жизненных ситуациях и меняется вместе с ним. Сегодня семья открывает карту Дія, чтобы получать государственную поддержку. Завтра пользуется персонализированными предложениями и кэшбэком. Впоследствии открывает ребенку его первую банковскую карту или управляет общими семейными расходами.

Хорошо, когда рядом есть сервисы, которые меняются вместе с жизнью. Ведь когда важные вещи становятся проще, у родителей остается больше времени на главное.

И сегодня это действительно имеет смысл.