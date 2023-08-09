От блокировки портов страдают отрасли, которые могут давать миллиардные доходы в бюджет, – Щелкунов

Восстановление работы портов и обеспечение экспорта всех видов продукции поможет в восстановлении украинской экономики и обеспечит работой едва работающие мощные отрасли. Это позволит Украине увеличить на треть объем нынешних поступлений в бюджет.

Видео дня

Об этом рассказал президент ICC Ukraine (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты) Владимир Щелкунов.

"Если порты будут разблокированы для всех видов продукции, то по подсчетам нашей аналитической группы дополнительно бюджет может получать от 30% до 35% до того, что у нас есть. Это мощный вариант", - подчеркнул Щелкунов.

Он также отметил, что Украина сильна не только аграрной отраслью – от заблокированных портов страдают другие мощные отрасли, которые могли бы приносить Украине миллиарды в бюджет.

Мы не можем зациклиться на зерне. Что делать другим – металлургии, горнообогатительной отрасли? Они страдают, работают на 35%, кто на 55%. Украинская продукция пользуется спросом в мире, и если бы мы могли использовать порты для экспорта всех товаров, то это дало бы толчок для развития сильнейших 3-5 отраслей. И они могут давать миллиардную прибыль и обеспечивать поступления в бюджет", - подчеркнул Щелкунов.

Напомним, по данным Федерации работодателей транспорта Украины, разблокирование морских портов для всех видов продукции станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Ранее СМИ написали, что прохождение отопительного сезона в значительной степени зависит от разблокировки портов для всех видов продукции, ведь Украина вынуждена завозить горюче-смазочные материалы для ТЭС по суше, что делает каждую тонну угля вдвое дороже.