Остановка газодобывающих предприятий наносит ущерб экономике и безопасности Украины – НВ.Бизнес

Нехватку газа из-за разрушения российской армией газодобывающих предприятий Украине приходится компенсировать сокращением отопительного сезона и импортом по европейским ценам. Ситуацию с энергетическим кризисом усложняет то, что действующая санкционная политика приводит к остановке работы украинских газодобывающих предприятий, отмечает Н.Бизнес.

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Издание отмечает, что одним из путей преодоления газового кризиса является увеличение Украиной собственной добычи, но работа некоторых украинских предприятий заблокирована и необходимо "волевое решение" для возобновления добычи газа. В качестве примера НВ приводит компании "Пром-Энерго Продукт" и "Представительство Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", принадлежащие британской компании Enwell Energy и входящие в состав группы Smart Energy.

"Из-за несовершенной санкционной политики в начале этого года обе компании остановили деятельность. Это означает, что ежедневно Украина теряет 240 тыс. куб. м газа и 36 т газового конденсата, добываемых этими предприятиями. По предварительным подсчетам, до конца 2025 года из-за их остановки Украина недополучит 85,5 млн. куб. м газа. Потери же бюджета составят более 1 млрд грн", – сообщает издание.

Чем дольше длится простой предприятий, тем сложнее сохранить производительность скважин, тем больше. Также страдают экономика и социальная сфера Полтавщины и Харьковщины – теряются рабочие места и налоговые поступления.

"Поэтому государство должно применить механизм восстановления работы остановленных предприятий, который уже ранее использовался и позволяющий сделать это без отмены санкций против отдельных частных лиц", – отметил НВ. Бизнес.

По словам генерального директора Smart Holding Ивана Герасимовича, возобновление работы предприятий – это вопрос не месяцев или недель, а дней.

"Иначе придется увольнять людей и закрывать компанию", отметил он.