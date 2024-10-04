Организовал схему на 711 млн гривен: расследование в отношении экс-главы ФГИУ Сенниченко завершили

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили расследование дела экс-председателя Фонда госимущества (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко. Его подозревают в организации теневой схемы, нанесшей государству более 700 млн грн ущерба.

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О ходе дела в отношении бывшего главы ФГИ сообщил журналист Олег Новиков. В настоящее время НАБУ и САП открыли адвокатам Сенниченко материалы досудебного следствия.

Кроме него, подозрения получили еще 10 человек, в том числе его советник, соорганизатор схемы, два экс-исполняющих обязанности директора Одесского припортового завода (ОПЗ), бывший руководитель Объединенной горно-химической компании (ОГХК), исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии и развитию ПАО "Укрнафта", а также владельцы и совладельцы частных компаний. Их также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн.

Дело Дмитрия Сенниченко: в чем обвиняют бывшего главу ФГИУ

22 марта 2023 года НАБУ и САП установили, что в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета ОПЗ, которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. В 2020-2021 годах подозреваемые незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак, чтобы платить заводу меньше за переработку сырья.

Со временем члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО "ОПЗ" и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, а когда на нем победила неподконтрольная им компания, расторгли результаты и подписали договор с заранее определенным ООО. Следствие нашло переписку между участниками преступной организации, подтверждающую, что конкурс был сорван умышленно. В результате ОПЗ недополучил более 600 млн грн.

А в 2020 году Сенниченко добился назначения лояльного и.о. директора ОГХК. Так, без конкурса и.о. главы предприятия был назначен гражданин Великобритании Питер Дэвис. В течение 2020-2021 годов он от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже концентрата ильменита с Belanto trade sro по заниженным ценам. Этот товар затем был перепродан по рыночным ценам предприятиям РФ и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 млн грн.

В настоящее время Дмитрию Сенниченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мера избрана заочно, поскольку экс-чиновник состоит в международном розыске. Журналисты утверждают, что он может находиться в Испании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на март 2023 года Сенниченко уже год как не проживал в Украине. Ему разрешили уехать во Францию, вероятно, за прежние заслуги перед НАБУ – по некоторым данным, экс-чиновник работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров.

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