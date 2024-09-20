Нанесли государству убытков на 711 млн грн: фигуранту дела экс-главы ФГИ объявили подозрение

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении еще одному фигуранту дела экс-главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко. Остальные обновили подозрения.

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Об этом сообщили в НАБУ. По данным журналиста Олег Новикова речь идет о Владиславе Клищаре, совладельце чешской компании Belanto trade sro, которой "Объединенная горно-химическая компания" продавала ильменитовый концентрат по заниженным ценам.

Также одиннадцати другим участникам преступной организации, которые были разоблачены ранее, обновили подозрения. Теперь их дополнительно подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 95 млн. гривен.

Дело Дмитрия Сенниченко: в чем обвиняют бывшего главу ФГИУ

22 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили, что в начале 2020 года председатель ФГИУ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета "Одесского припортового завода" ("ОПЗ"), которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. В 2020-2021 годах подозреваемые незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак, чтобы платить заводу меньше за переработку сырья.

Со временем члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО "ОПЗ" и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, а когда на нем победила не подконтрольная им компания, расторгли результаты и подписали договор с заранее определенным ООО. Следствие нашло переписку между участниками преступной организации, подтверждающей, что конкурс был сорван умышленно. В результате "ОПЗ" недополучил более 600 млн грн.

А в 2020 году Сенниченко добился назначения лояльного и.о. директора "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК). Так без конкурса и.о. главы предприятия был назначен гражданин Великобритании Питер Дэвис. В течение 2020-2021 годов он от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже концентрата ильменита из Belanto trade sro по заниженным ценам. Этот товар затем был перепродан по рыночным ценам предприятиям РФ и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 млн грн.

В настоящее время Дмитрию Сенниченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятие избрано заочно, поскольку экс-чиновник находится в международном розыске. Журналисты утверждают, что он может находиться в Испании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на март 2023 года Сенниченко уже год назад не проживал в Украине. Ему разрешили уехать во Францию, вероятно, за прежние заслуги перед НАБУ – по некоторым данным, экс-чиновник работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров.

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