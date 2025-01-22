Обманул НАБУ и госсекретаря США: как украинский чиновник провернул масштабные схемы и теперь тратит миллионы за границей

Бывший глава Фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко подозревается в самых масштабных коррупционных схемах по меньшей мере среди всех своих предшественников. Речь идет не только о нанесенных государственным предприятиям убытках на сотни миллионов гривен, также Сенниченко может быть причастен к отмыванию миллиардов гривен. Бывшему чиновнику, как и другим участникам его дела, удалось сбежать за границу.

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Еще несколько лет назад Сенниченко был примером успешного государственного менеджера с безупречной репутацией и опытом обличителя коррупции. О том, где находится Сенниченко и как он смог обмануть украинских правоохранителей и американских политиков, читайте в материале OBOZ.UA.

Сенниченко, супруга и партнеры

Дмитрию Сенниченко удалось обмануть не только НАБУ, "разоблачитель коррупции" ввел в заблуждение даже на тот момент госсекретаря США Энтони Блинкена. Один из самых влиятельных политиков мира приводил Сенниченко в качестве примера того, как нужно бороться с коррупцией.

"Ему (Сенниченко. – Ред.) предложили 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода. Но он обратился в правоохранительные органы, что привело ко многим арестам, совершенным НАБУ. Он также соблюдал честность и порядочность в вопросе назначения на должность руководителя ОПЗ. Вот как нужно бороться с коррупцией", – заявил госсекретарь в 2021-м.

Правда, позже оказалось, что Сенниченко, как уверены в НАБУ и САП, с одними коррупционерами совместно организовывал схемы, а на других (фактически своих конкурентов) – жаловался в правоохранительные органы. Идеальную репутацию имела и супруга Сенниченко – Леся Чмиль.

Она – выпускница Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат психологических наук, получила степень МВА в бизнес-школе KMBS. Работала экспертом по электронному управлению в Агентстве США по международному развитию, реанимационному пакету реформ, в Министерстве экономического развития и торговли, запускала Единый государственный портал электронных сервисов – www.poslugy.gov.ua.

О схемах своего супруга Чмиль, если верить следствию, просто не могла не знать. Официально в качестве главы Фонда госимущества Сенниченко зарабатывал около 56 тыс. грн в месяц, поэтому официально не мог позволить себе покупать дорогие подарки жене. Именно поэтому, как утверждают правоохранители, на день рождения автомобиль Porsche Macan супруге коррупционера подарил его подельник. Именно на этом автомобиле стоимостью 60 тыс. долларов общественный деятель, амбассадор реформ в Украине сбежала из страны.

Леся Чмиль в апреле 2024-го подала иск в Шевченковский районный суд Киева о расторжении брака с Сенниченко. В заявлении она указала, что "общая жизнь с ответчиком не сложилась". Сенниченко после 24 лет супружеской жизни и имея двух общих детей не возражал против развода. Так что официально Чмиль – больше не жена Сенниченко.

Уже бывшая супруга чиновника подала документы на развод в апреле, а в марте проиграла апелляционную жалобу на определение следователя судьи Высшего антикоррупционного суда об аресте всех своих счетов. О какой именно сумме идет речь, в материалах дела не говорится. Но у Леси Чмиль по состоянию на 2022-й были открыты счета в как минимум шести банках. Например, на валютном счету в "Прокредит Банке" она хранила 204 тыс. евро. И это только один из ее счетов.

Арест счетов не помешал Сенниченко и другим участникам схем тратить миллионы евро за границей. Еще год назад журналисты Bihus сообщили о том, что участник схемы Сенниченко – Андрей Гмырин (бывший сотрудник ФГИУ) вместе с семьей имеет три компании в Объединенных Арабских Эмиратах. В апреле 2023 года одна из дубайских фирм создала компанию во Франции – GFD COTE D'AZUR, которая, в свою очередь, приобрела виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье Франции. Стоимость – около 5 млн евро.

Семья Андрея Гмырина также стала владельцем яхты Cranchi Settantotto 78. Цена подобной – около 5,5 млн. евро. Яхту приобрела компания GFB COMPANY LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Недавно яхту, как сообщили в НАБУ, арестовали в Италии. Ранее французскими правоохранителями была арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями – элитные автомобили и драгоценности. Сам Сенниченко в конце 2022 стал руководителем компании NEWFORM LAB в Валенсии.

Подозреваемые сбежали из страны и судятся с правоохранителями с помощью адвокатов

Участники схемы во главе с Сенниченко находятся в розыске. В реестре судебных решений OBOZ.UA удалось найти материалы дел, в которых есть информация о местонахождении подозреваемых. В частности, Андрей Гмырин с июня 2023-го находится в международном розыске.

Он приехал в Украину 28 февраля 2022-го (об этом свидетельствуют данные системы "Аркан"), а затем, вероятно, пересек границу незаконно. Ведь у пограничников нет информации о выезде Гмырина, в то же время, как говорится в материалах дела, в марте 2023-го обращался в украинское консульство в Дубае для получения украинского загранпаспорта. В тот момент он еще не находился в розыске.

Правоохранители также выяснили, что IP-адреса, которые использовались Гмыриным для входа в Дію, расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции. Сам Сенниченко сбежал из Украины в августе 2022-го (согласно с данными "Аркан", он пересек границу 21.08.2022 года). До этого чиновник проживал в имении на территории Украинки (в пригороде столицы).

Правоохранители пытались найти Сенниченко в его имении и в ноябре 2023-го приехали с сообщением о новом подозрении, но в доме встретили отца его жены. Он отказался получать вместо родственника документ, поэтому подозрение оставили в почтовом ящике. Из Украины уехали восемь участников дела. Теперь многомиллионное состояние они тратят, покупая недвижимость, яхты и элитные автомобили. И если в странах ЕС украинские стражи порядка могут способствовать аресту заработанного на коррупции имущества, то в ОАЭ это сделать практически невозможно.

О схемах Сенниченко: что выяснило следствие

Сенниченко подозревается в создании преступной организации, которая на протяжении 2019-2021 годов получила более 500 млн грн из госпредприятий. Речь идет, в частности, об "Одесском припортовом заводе" (ОПЗ) и "Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Кроме того, следствие считает, что Сенниченко с сообщниками легализовал более 10 млрд грн незаконного дохода".

"Эксруководитель ФГИУ и другие члены (группировки. – Ред.) пытались скрыть свои преступные действия. Более того, для создания имиджа лица, нетерпимого к коррупционным проявлениям, в течение 2019-2020 годов бывший глава Фонда трижды выступил обличителем коррупции, написав соответствующие заявления и широко проинформировав об этом общественность", – сообщали в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В начале 2020 года глава ФГИ добился избрания лояльных членов наблюдательного совета ОПЗ. Впоследствии они согласовали назначение директором завода еще одного участника преступной организации. По данным OBOZ.UA, это Николай Парсентьев. "В течение мая 2020-октября 2021 года участники организации незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальее меньше платить заводу за переработку сырья ", – сообщили в НАБУ.

При этом впоследствии в преступной группе поняли, что такие продления договора могут повлечь за собой подозрения. Поэтому они провели конкурс по выбору нового поставщика, планируя сразу же организовать победу подконтрольной компании. Когда победа в конкурсе все же досталась другой компании, руководство ОПЗ отменило его результаты. Договор снова был заключен со "своей" компанией, которая согласилась работать на старых условиях, не увеличивая, а даже уменьшая плату заводу за переработку сырья.

"Как следствие, АО "ОПЗ" понесло непредвиденные договором расходы на сумму более 80 млн грн..., а с мая по декабрь 2020 года ОПЗ потерял более 390 млн грн... Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван умышленно, чтобы иметь возможность в дальнейшем присваивать деньги", – заверили в НАБУ.

Кроме того, в 2020 году Сенниченко добился назначения лояльного и. директора ОГХК. Так, без конкурса и.о. главы предприятия был назначен Питер Дэвис, гражданин Великобритании. В ОГХК тогда заявляли, что Дэвис, который плохо владеет украинским языком и законодательством, "действуя по указанию Сенниченко, просто губит стратегическое предприятие Украины".

По данным следствия, лояльное руководство ОГХК по выполнению указаний "сверху" в 2020-2021 гг. заключило от имени предприятия четыре контракта о продаже сырья, содержащего титан, по заниженным ценам подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компании. После этого, товар перепродали уже по рыночным ценам.

Самое интересное, что якобы проданный чехам ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России, а также на территорию временно оккупированного Крыма. "Это привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн", – констатировали в НАБУ.

Украинские правоохранители допустили побег и Сенниченко и других участников схемы. Теперь арестовать чиновника могут разве что заочно (и это уже сделали). Вернуть украденные средства (если они действительно были украдены) будет крайне сложно в ситуации, когда фигуранты дела продолжают их тратить за границей.