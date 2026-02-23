Об ограничении коммерческого импорта речь не идет: в "Укрэнерго" сказали, как энергетический ультиматум Словакии повлияет на ситуацию в Украине

Если Словакия выполнит свои угрозы и прекратит аварийные поставки электроэнергии, это никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Последний раз Киев просил Братиславу о такой аварийной помощи более месяца назад и в очень ограниченном объеме.

Об этом говорится в официальном заявлении национальной энергетической компании "Укрэнерго", опубликованном в Telegram вечером 23 февраля. В целом, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины достаточно редко. Речь идет о непродолжительных поставках.

"Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором – компанией SEPS – в НЭК "Укрэнерго" пока не поступало", – сказано в сообщении.

Отмечается, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии – НЭК "Укрэнерго" и SEPS – являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения между ними должны полностью соответствовать установленным правилам деятельности организации.

Сейчас между "Укрэнерго" и SEPS заключен договор о предоставлении/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЭС Словакии. Кроме того, "Укрэнерго" 23.02.2026 года получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставке аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки.

В "Укрэнерго" отметили, что о каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии речь пока не идет. Распределенная мощность межгосударственных сечений используется в соответствии с результатами проведенных аукционов.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с понедельника, 23 февраля, его страна прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину. Он поручил оператору словацкой энергосети остановить помощь, если транзит нефти по трубопроводу "Дружба" не будет восстановлен.

