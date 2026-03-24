Нужно успеть за неделю: в НАПК обратились к украинцам из-за близкого дедлайна

До завершения кампании декларирования-2026 осталась всего неделя. Ежегодную декларацию за 2025 год необходимо подать до 31 марта включительно. Украинцам советуют не медлить, ведь в финальные дни нагрузка на систему возрастает.

Об этом напоминает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Там напомнили, что нарушение требований законодательства по декларированию влечет за собой административную и уголовную ответственность

За умышленное непредставление декларации, предусмотрена уголовная ответственность. Это предусматривает статья 366-3 УК (непредставление декларации лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Штраф может достигать 51000 гривен или назначение общественных работ на срок до 240 часов. Кроме того нарушителя лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За несвоевременное представление декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа до 1700 гривен. Эту ответственность предусматривает части 1 статьи 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля).

Однако отдельные категории декларантов имеют право на отсрочку представления декларации, а именно:

военнослужащие Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, ВСУ и других военных формирований;

служащие полиции особого назначения, которые участвуют в боевых действиях;

служащие, которые для работы постоянно находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия;

лица, находящиеся на временно оккупированных территориях;

лица, направленные в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала;

пленные или интернированные;

лица, которые вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или других служебных полномочий, находятся на стационарном лечении (в том числе за рубежом) или в отпуске для лечения и/или реабилитации.

Чтобы заполнить декларацию быстро и без ошибок, в НАПК советуют воспользоваться их ИТ-инструментами. Эти сервисы позволяют заполнить ключевые разделы за несколько минут. Они помогут подтянуть актуальные сведения из реестров и минимизировать риск технических ошибок. Среди них:

функция Реестра деклараций "Данные для декларации";

частичное автозаполнение черновика декларации.

Декларирование в Украине

С 1 января стартовала очередная ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год. НАПК напоминает, что ежегодные декларации подают лица, указанные в законе Украины "О предотвращении коррупции", которые:

имеют статус, предусматривающий представление деклараций;

находятся на должности, которая обязывает подавать декларации;

в 2025 году прекратили находиться в должности или потеряли статус, предусматривающий обязанность подачи декларации.

Также агентство перед подачей декларации рекомендует:

проверить действительность квалифицированной электронной подписи (КЭП) – ключ к личному кабинету в Едином государственном реестре деклараций;

упорядочить документы, на основании которых приобретено право собственности или пользования на движимое и недвижимое имущество;

получить информацию банков о финансовых операциях и остатках средств на счетах, поскольку для внесения точных данных необходимо иметь под рукой все подтверждающие документы;

позаботиться о восстановлении утраченных документов, необходимых для внесения сведений в декларацию.

