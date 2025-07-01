Новый технический регламент газа в Украине должен быть пересмотрен, – Рябцев

Введение нового технического регламента природного газа создает угрозу сокращения внутренней добычи и требует пересмотра.

Видео дня

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, технический регламент, который предусматривает жесткие стандарты к физико-химическим характеристикам природного газа, вызывает беспокойство среди участников рынка. Документ еще не учитывает реалий военного времени, в частности влияния обстрелов инфраструктуры, обслуживающей добычу газа.

"Я думаю, что все же этот вопрос будет доработан с учетом этих замечаний, которые были внесены участниками рынка, и все проблемные вопросы будут сняты", – отметил Рябцев.

Он также отметил, что принятие технического регламента в нынешнем виде может стать ударом не только по добывающей отрасли, но и по энергетической безопасности государства в целом:

"Потому что и в Кабинете министров, и в НКРЭКУ прекрасно понимают, что изменения, которые вредят добыче, изменения, которые угрожают сокращением добычи, их нужно, эти изменения, приводить в чувство и делать так, чтобы новые документы не уменьшали добычу".

Рябцев напомнил, что газ собственной добычи является критическим для стабильного прохождения отопительного сезона и функционирования энергосистемы Украины. Именно поэтому, по его мнению, Кабмин должен внести необходимые изменения, чтобы устранить проблемные положения регламента.

"Думаю, что все же будут внесены необходимые изменения в принятый технический регламент, и эти изменения снимут остроту проблемы, которая возникла после, я думаю, просто недостаточно хорошей проработки.

Это достаточно большой документ, наверное, все же не досмотрели. Я надеюсь на это", – подытожил эксперт.

Напомним, сейчас на рассмотрении находится проект Технического регламента природного газа, который предусматривает запрет на подачу в ГТС некондиционного газа, а также введение санкций в отношении компаний, нарушающих указанные технические требования.