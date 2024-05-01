НКРЭКУ утвердила компенсации станциям ВИЭ за 5 месяцев прошлого года, – Тарасюк

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам на заседании 30 апреля утвердила для ГП Гарантированный покупатель стоимость услуги по поддержке отрасли ВИЭ.

Как отметили на заседании, это касается утверждения актов за январь, февраль, июль, август, сентябрь 2023 года.

"Лёд тронулся, как говорится. Наконец-то мы начали решать эту проблему", – прокомментировал решение глава комиссии Валерий Тарасюк.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей.

По мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку уже истекают сроки, которые были предоставлены для решения этого вопроса СНБО.