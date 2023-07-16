НКРЭКУ намеренно указал заниженный размер дефицита средств 'Укрэнерго', – Омельченко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по результатам проверки "Укрэнерго" обнаружила, что компании нужно компенсировать только 740 млн грн и которые должны быть учтены в тарифе на передачу на 2024 год, но этот показатель значительно заниженным.

Видео дня

Об этом написал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Это в несколько раз заниженный показатель дефицита средств, поскольку реальное недофинансирование "Укрэнерго" за прошлый год составляет миллиарды гривен. Пока регулятор выступает на защите интересов исключительно потребителей электроэнергии, он забывает, что критические проблемы производителей электроэнергии надо решать", - сказал Омельченко.

По его словам, сектор возобновляемой энергетики НКРЭКУ умышленно недофинансирует, в частности, из-за установления недостаточного тарифа на передачу для "Укрэнерго". Именно поэтому зеленые электростанции с февраля получают меньше половины от необходимого объема средств и уровень выплат стабильно падает.

"Меня на днях очень расстроили последние данные от Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, где сказали, что сейчас платят лишь 32-33%. При этом "Укрэнерго" несет огромный ущерб и должен бороться по миру в поисках кредитования от доноров, что все равно не спасает отрасль ВИД от колоссальных долгов", – добавил эксперт.

Он отметил, что по результатам проверки "Укрэнерго" Комиссия обвиняет именно компанию в том, что она не своевременно уплачивает свои обязательства перед ГП "Гарантированный покупатель", на Балансирующем рынке и Рынке вспомогательных услуг.

"Понятно, что источником проблем "Укрэнерго" являются системные проблемы на рынке. То есть, нехватка средств у всей генерации и низкий тариф на передачу. И это те проблемы, которые лежат в компетенции Комиссии и которые она должна решать", - подчеркнул Омельченко.

По его мнению, для решения долговых проблем на рынке Регулятору нужно сбалансированно выполнять свои функции и наполнить рынок живыми деньгами, поступающими из оптимального тарифа на передачу.

Ранее сообщалось, что Европейская бизнес ассоциация призвала Секретариат Энергетического сообщества помочь НКРЭКУ и приобщиться к решению проблемы многомиллиардных задолженностей перед инвесторами в возобновляемую энергетику, которые продолжают накапливаться.