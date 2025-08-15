НКРЭКУ должна индексировать тариф на распределение для восстановления сетей, – Омельченко

Изменение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) с учетом инфляционного показателя является обоснованным шагом в нынешних условиях.

Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Потребление у нас на 35–40% как известно снизилось, значит у них соответственно и доходы снизились. А с другой стороны огромные повреждения, особенно в Харьковском регионе", – пояснил он, добавив, что значительные разрушения сетей также наблюдаются в Николаевской и Херсонской областях.

По словам Омельченко, в условиях падения доходов из-за уменьшения потребления и масштабные расходы на восстановление, Регулятор вынужден индексировать тариф для ОСРов на уровень инфляции.

"Мне кажется, что это абсолютно логичное решение в данной ситуации", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что повышение тарифов для ОСРов не повлияет на население, поскольку для него сохраняется фиксированная цена.

"Мы не сможем надежно обеспечивать энергопотребление в первую очередь для населения, а для населения это не будет повышение, потому что у нас есть фиксированная цена", – подчеркнул Омельченко.

Также он призвал к развитию децентрализованной генерации как одного из ключевых направлений обеспечения стабильности энергосистемы в нынешних условиях.

Напомним, долг ОСР перед НЭК Укрэнерго сейчас составляет около 20 млрд грн.