НКРЭКУ должен изменить прайс-кепы во избежание дефицита электроэнергии, – Гриб
Текущие предельные цены на электроэнергию (прайс-кепы) создают серьезные препятствия энергетической безопасности Украины.
Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.
Она подробно раскрыла негативные последствия сохранения существующих ценовых ограничений.
"Если у нас есть прайс-кепы и импортерам невыгодно нам импортировать электрическую энергию, то они не будут этого делать. А аварийная помощь стоит намного дороже. И аварийная помощь нам может вообще не быть предоставлена, если она не будет", – пояснила депутат.
Она также отметила необходимость соответствовать европейским стандартам:
"Если мы хотим действительно в Европейский союз, то нам необходимо соответствовать всем тем правилам, которые у них есть. И вот таких у нас есть прайс-кепов, у них нет. Прайс-кепы у нас значительно дешевле".
Депутат также отметила, что цены на электроэнергию для украинских потребителей не возрастут. Разницу будут компенсировать "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в рамках выполнения специальных обязанностей.
Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кепы – основная причина недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.