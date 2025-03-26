Невозможно переслать деньги и заплатить за бензин: в РФ возник масштабный интернет-сбой

В России 26 марта возник очередной масштабный интернет-сбой. На этот раз он зацепил работу банков – жители РФ жалуются, что не могут совершить денежные переводы ни из одного финучреждения. Также сообщается, что остановилась работа "Лукойла", а клиенты АЗС не могут расплатиться за бензин картами.

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Также проблемы фиксируются у мобильных операторов и провайдера Lovit. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы наблюдаются у ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка, Сбербанка, Ozon банка, а также в системе Яндекс Пэй.

В целом пострадало несколько сегментов рунета. Это банковская сфера и финансы, электронная коммерция, а также телеком.

"Масштабная хакерская атака на "Лукойл" и Систему Быстрых Платежей (СБП. – Ред.). Пользователи жалуются, что не получается перевести деньги, а лукойловцы с самого утра не могут зайти в рабочие компьютеры... За час зарегистрировано более полутора тысяч жалоб на СБП. Вероятно, инфраструктуру атаковали хакеры", – сообщили, в частности, в Mash.

Предыдущий массовый сбой в работе российских интернет-сервисов произошел накануне, 25 марта. В Роскомнадзоре тогда заявили, что перебои были связаны якобы с использованием россиянами зарубежных серверов. Проблемы были у Сбербанка, МТС, "Билайна", "Вайлдберриз" и других.

Ранее, 24 марта IT-армия Украины заявляла о DDoS-атаке на интернет-провайдера Lovit. Она привела к значительным перебоям не только в работе самой сети, но и домофонов, а также другой жилой инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" четвертый день возобновляется после кибератаки. По этой причине онлайн-сервисы перевозчика остаются недоступными, а билеты все еще продаются всего на два ближайших дня и только в железнодорожных кассах.

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