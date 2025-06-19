Непокоренный бизнес: как украинские компании держат экономический фронт и вдохновляют страну

Война меняет правила игры для всех. Но даже в условиях постоянной опасности, потери рынков и угрозы жизни украинский бизнес не сдается. Более того – он творит, поддерживает, развивает, адаптируется к новой реальности и формирует опору для всей страны.

Но, кроме экономической устойчивости, важной опорой для нашего общества является идентичность – язык, культура, песня, обряд. Именно поэтому все больше украинских брендов обращаются к традициям, чтобы передать работникам и клиентам силу, заложенную в наших корнях.

В этом материале мы собрали истории трех компаний – NOVUS, "Агропросперис" и AG SKIN, – которые показывают, что поддержка украинского производства, сообществ и культуры способна не просто держать экономику, а вдохновлять на действия.

NOVUS: инвестировать в Украину – это верить в ее будущее

NOVUS — сеть супермаркетов со 100% литовским капиталом, основанная Раймондасом Туменасом, продолжает работать, инвестировать и поддерживать украинцев, невзирая на все вызовы войны. С начала полномасштабного вторжения компания открыла новые магазины, создав сотни рабочих мест и помогая снизить уровень безработицы. В 2024 году NOVUS уплатил более 2,5 млрд грн налогов, делая весомый вклад в бюджет страны.

Более 70% ассортимента товаров в NOVUS – это украинские бренды. Такой подход помогает сохранять рабочие места в Украине, поддерживает национальную промышленность и уменьшает зависимость от импорта в кризисный период. В то же время 98% продукции собственной марки NOVUS также изготавливается в Украине – это дает толчок для развития малого и среднего бизнеса.

Свою социальную ответственность NOVUS реализует через масштабные инициативы: более 180 млн грн на благотворительность, из которых 35 млн – на обороноспособность страны. Корпоративный фонд Food for Ukraine помог десяткам тысяч украинцев с продуктами в трудное время. А совместный с фондом "Твоя опора" проект "Большое маленькое сердце" уже спас более 1 270 детских жизней, предоставив современное оборудование больницам.

Компания также поддерживает военных: инициатива "1 гривня для 3-й ОШБр" позволяет каждому клиенту присоединиться к помощи 3-й отдельной штурмовой бригаде. Отдельно стоит упомянуть о гуманитарной программе от корпоративного БФ Food for Ukraine, основанного бенефициаром сети Раймондасом Туменасом. На данный момент предоставлено более 135 млн грн в виде продуктов питания для внутренне перемещенных лиц, жителей деоккупированных территорий, семей с детьми и уязвимых групп населения.

NOVUS не просто работает – он меняет страну. "Мы инвестируем в Украину, потому что верим в ее потенциал и несокрушимость", – подчеркивает CEO компании Марк Петкевич.

"АП имеет талант": как творчество сплачивает команду в "Агропросперис"

Пандемия, а затем и полномасштабная война стали вызовом для миллионов украинцев. Но для 3 300 сотрудников группы компаний "Агропросперис" это время стало и толчком к новым формам взаимодействия. Еще с 2020 года в компании активно внедряют инициативы для сохранения ментального здоровья и командного духа – от онлайн-забегов и прямых эфиров с руководством до программы "Дякую", которая позволяет выразить коллегам благодарность за поддержку и сотрудничество.

В 2021 году стартовал творческий проект "АП имеет талант", который стал настоящей визитной карточкой корпоративной культуры. Его суть – в съемке видеоисторий об украинских традициях и обрядах, в которых принимают участие сотрудники из разных уголков Украины – Винницкой, Сумской, Черниговской, Хмельницкой областей. Все – от сценария до костюмов и репетиций – создается руками самих участников. Более того, они часто пишут собственные версии известных песен, добавляя к ним национальный колорит.

Проект стал не только способом творческой реализации, но и действенным инструментом преодоления стресса и отчужденности в военное время. 9 видеопостановок уже охватили более 1,5 миллиона зрителей в соцсетях. А отдельное Facebook-сообщество "Талантливые села "Агропросперис" стало платформой для народного творчества, которое ежедневно собирает до миллиона читателей.

"Культура – это то, что делает нас сильнее, – говорят в "Агропросперис". – Сегодня, когда за украинское надо бороться, язык, песня, ремесла и обряды становятся факторами нашей устойчивости".

AG SKIN: украинская косметика, которая уверенно выходит в мир

AG SKIN – это украинский бренд, сочетающий науку, биотехнологии и заботу о коже. Основанный в 2023 году, бренд имеет собственное GMP-сертифицированное производство, соответствующее самым высоким мировым стандартам. Во время полномасштабной войны команда не только сохранила мощности, но и расширила производство, адаптируя логистику закупок ингредиентов из ведущих лабораторий мира – из Израиля, Франции, США, Кореи.

AG SKIN создает рабочие места для украинских специалистов, поддерживает отечественную науку, внедряет новые технологии и доказывает, что украинская космецевтика может конкурировать с мировыми брендами.

Сегодня бренд выходит на европейский рынок, получая первые отзывы из-за рубежа – удивление и восхищение. Продукты AG SKIN демонстрируют результаты, сравнимые с премиум-сегментом, но по стоимости в 3-4 раза доступнее. Это открывает двери к качественному уходу для более широкого круга потребителей, в том числе в Украине.

Преимущество AG SKIN – это гибкость и адаптивность. Команда создает продукты, которые отвечают реальным потребностям профессионалов и пациентов, используя современные технологии, в частности пептиды, энзимы, ферменты и биоактивные комплексы.

AG SKIN – это не просто бренд. Это украинский интеллект, качество и устойчивость, которые становятся заметными в мире. В условиях войны он остается примером того, как отечественный бизнес может не только выживать, но и расти, инвестируя в людей и будущее.

Каждая из этих историй – о стойкости и вере. Вере в людей, культуру, науку, доброту. Украинский бизнес – это больше чем просто экономика. Это – человечность, забота, способность объединяться и находить силы даже в самые темные времена.

И пока на передовой держат военный фронт, в тылу его ежедневно подкрепляют те, кто работает, творит, вдохновляет.