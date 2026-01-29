Неплатежи в энергетике блокируют инвестиции в новую генерацию, – Прокоп

Долги и неплатежи на различных сегментах энергетического рынка представляют серьезную угрозу для энергетической безопасности Украины, поскольку напрямую ограничивают возможности компаний восстанавливать поврежденную инфраструктуру и развивать новые мощности.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.

Прокип подчеркнул, что любая задолженность в энергетике имеет системные последствия для всей отрасли.

"Любые долги в энергетической сфере являются проблемой. Поскольку это означает, что какая-то сторона предоставила услугу, отпустила продукцию, понесла соответствующие расходы, а взамен не вовремя получит или вообще не получит средств за эти услуги", – отметил он.

По словам эксперта, в условиях войны и постоянных обстрелов дефицит средств критически влияет на способность энергокомпаний поддерживать стабильную работу системы.

"Это означает, что в тех условиях, в которых находятся наши энергетические компании, они постоянно нуждаются в средствах для проведения ремонтов, нужны средства для создания новых мощностей", – подчеркнул Прокоп.

Отдельно он обратил внимание на то, что долги тормозят инвестиционные процессы в энергетике.

"И кроме всего этого, эти долги выступают барьером для строительства выходных мощностей", – сказал эксперт. По его мнению, масштаб проблемы долгов не стоит недооценивать, поскольку она напрямую связана с надежностью энергоснабжения для потребителей.