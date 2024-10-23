Нелегальные сигареты возвращаются: бизнес обеспокоен и призывает Европол, G7 и МВФ активизировать и продолжить борьбу с теневиками

Теневые производители сигарет возобновили свою работу и заполняют рынок Украины. Ситуация в Украине нуждается в более действенных механизмах и шагах и уже привлекла внимание Европола, а международные организации призывают G7 и МВФ активизировать все политические инструменты, чтобы продолжать борьбу с оборотом нелегальных сигарет в Украине.

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Об этом говорилось на мероприятии Американской торговой палаты в Украине, посвященном борьбе с нелегальными рынками, с участием представителей посольств, народных депутатов Украины, представителей органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и бизнеса.

В частности, народный депутат Алексей Устенко на встрече поднял вопрос о подделках международных брендов, которые продаются в киосках.

"Нелегальные производители снова массово возобновили свою работу и продаются по всей Украине, например, мы видим вот такие Marlboro в киосках Харьковщины и Полтавщины", – отметил нардеп.

Во время заседания круглого стола Говард Пью, экс-глава направления борьбы с акцизным мошенничеством в Европоле, призвал продолжать борьбу с крупнейшими нелегальными производителями сигарет в Украине.

"Нелегальные сигареты – угроза национальной безопасности. Политическая воля для борьбы с незаконным производством и торговлей табаком абсолютно необходима. Огромные суммы недополученных поступлений могли быть использованы для предоставления важных общественных услуг. Общественный спрос можно уменьшить только тогда, когда люди осознают, что потребление нелегальной продукции напрямую финансирует организованные преступные группировки", – заявил Говард Пью.

Также отметим, что Американско-украинский деловой совет направил письмо членам G7 и МВФ с призывом усилить усилия и продолжить борьбу с нелегальным рынком табака. "Мы призываем членов G7 и МВФ мобилизовать все политические инструменты и вместе с Украиной приложить все усилия для борьбы с самыми серьезными формами организованной преступности, незаконной торговлей и коррупцией на нелегальном рынке сигарет", – отмечается в письме.

Напомним, согласно исследованию "Кантар Украина", уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в июле 2024 года снизился до 14,6% по сравнению с 18% в апреле этого года. Налоговые потери в государственном бюджете Украины в 2024 году от нелегального рынка табачных изделий оцениваются на уровне 23 млрд грн.