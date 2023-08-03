'Нефтегаз' сохранил объемы газодобычи и планирует увеличить их на 8%

В условиях войны государственному "Нафтогазу" удалось сохранить объемы добычи газа и в 2023 году компания планирует увеличить добычу на 8% с 12,5 млрд куб. м до 13,5 млрд.

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Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"Несмотря на войну, на сегодняшний день "Нафтогаз" смог сохранить объем добычи. Более того, мы в этом году планируем нарастить ее - плюс 8% от предыдущего года", - сказал он.

Чернышев добавил, что в 2023 году "Нефтегаз" планирует добыть больше газа, чем в довоенном 2021 году.

Также он подчеркнул, что в 2023 году объемы бурения были увеличены в 1,5 раза, а количество скважин более чем в 2 раза до 88 штук.

Чернышев также сообщил, что Нафтогаз по состоянию на 31 июля приобрел 0,7 млрд кубометров газа украинской добычи на площадке Украинской энергетической биржи.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что благодаря закупке "Нафтогазом" газа у частных газодобытчиков компании смогут инвестировать в новые буровые и ремонтные работы, а также платить роялти в государственный и местный бюджеты.