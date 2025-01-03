"Не тратьте время": новый глава налоговой Кравченко обратился к родственникам, знакомым и другим желающим оказывать на него влияние

Новый глава Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко обратился к родственникам, своим экскероводам и знакомым с оговоркой, что на этом посту не подвергнется никакому постороннему влиянию. Он призвал всех желающих повлиять на него "не терять время" на это.

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Чиновник пообещал, что не допустит в ГНС "протекционизма, кумовства и родственных связей". Об этом Кравченко написал на своей странице в Facebook. До того, как стать "главным налоговиком", он занимал должность главы Киевской ОВА.

"Еще раз подчеркиваю: никто посторонний не будет влиять ни на меня, ни на Государственную налоговую службу Украины. Закрывайте свои "кадровые конторы" и прекращайте использовать мое имя как прикрытие. Это обращение касается всех: родственников, бывших руководителей, знакомых, знакомых знакомых и тех, кто находится в розовых мечтах возможного влияния на меня. кумовства и родственных связей! Не тратьте свое время!", – написал Кравченко.

Сутками ранее Кравченко также отмечал, что налоговики должны работать для государства и бизнеса. "Без какого-либо влияния компаний или посторонних лиц. И главное – под влиянием закона. На это обратил внимание коллектива Государственной налоговой службы Украины", – писал Кравченко.

Напомним, Кравченко стал первым постоянным руководителем ГНС с 2021 года. Тогда, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, глава налоговой Алексей Любченко был уволен с должности и назначен министром экономики. После этого в течение трех лет исполняющим обязанности главы ГНС была Татьяна Кириенко.

Назначение Кравченко на новый пост вызвало некоторую критику. В частности, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") отмечал, что якобы не были соблюдены все процедуры. В частности, по его словам, назначение глав налоговой и Госфинмона должно координироваться Министерством финансов, однако этого не произошло.

Руслан Кравченко: что известно о новом главе налоговой

Кравченко родился в 1990 году в городе Северодонецк Луганской области. В 2007 году он окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2012-м – юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", получил звание "лейтенант юстиции"

Новоназначенный "главный налоговик" Украины ранее работал в органах прокуратуры. В частности, с 2019 по 2020 он был заместителем военного прокурора Центрального региона Украины.

С 2020 по 2021 год он занимал должность начальника управления по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора. С 2021 по 2023 год Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

В 2023 году принимал участие в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Однако главой НАБУ Кравченко не стал.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской ОВА 10 апреля 2023 года. 28 декабря 2024 Кабинет министров согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины назначил Кравченко главой ГНС 31 декабря 2024 года. В тот же день должность получил новый глава Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга) – бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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