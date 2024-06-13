Украине выделят $50 млрд за счет активов РФ: Мелони уточнила детали, а Шольц посмеялся над Путиным

Страны G7 договорились предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд уже к концу этого года. Речь идет о выдвинутом на саммите G7 предложении США, которое предусматривает, что "Большая семерка" предоставит Украине кредит за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

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Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Джорджия Мэлони назвали историческим и правильным это решение.

Так, Мэлони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине до конца года через кредитный механизм, для погашения которого будут использованы сверхдоходы от российских активов, "замороженных" в наших юрисдикциях".

Она подчеркнула: речь о конфискации активов РФ пока не идет. Но хотя эти активы "заморожены", доходы от них продолжают накапливаться.

"Это неожиданный результат, которым я особенно горжусь. Но это фундаментальный политический шаг, который теперь предстоит быстро проработать, учитывая уже принятую на уровне Европейского Союза нормативную базу", – прокомментировала решение "семерки" итальянский премьер.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение стран G7 "четким сигналом Путину", что российский диктатор не должен надеяться на победу в войне из-за фискальных проблем в некоторых государствах мира, которые сегодня поддерживают Украину.

"План Путина вполне понятен. Он хочет продолжать свою войну до тех пор, пока все остальные перестанут поддерживать Украину. Этот план уже провалился. Ведь с намерением стран G7 мобилизовать 50 млрд долларов, которые будут профинансированы из доходов замороженных российских активов, создается основа того, что Украина будет в состоянии получить все, в чем она нуждается", – отметил Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, историческое соглашение обеспечит критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе, помогая покрыть ее финансовые потребности до 2025 года и дальше. По условиям соглашения, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине ссуды, используя доходы от замороженных активов, которые со временем будут возвращены. Ссуды будут структурированы в соответствии с внутренними процедурами каждого участника.

Ранее страны "Большой семерки" прониклись проблемой коррупции в Украине, которая уже несет три серьезных риска для нашей страны. Вопрос украинской коррупции стал одной из ключевых тем, обсуждавшихся на двухдневной встрече министров юстиции G7 9-10 мая.

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