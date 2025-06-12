'Не о пациенте, а о монополии': аптечная сеть 'Подорожник' ответила на обвинения 'Дарницы'

СЕО аптечной сети "Подорожник" Тарас Коляда заявил, что одна из крупнейших отечественных фармацевтических компаний "Дарница" пытается монополизировать рынок под прикрытием заботы о пациентах.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя статью в СМИ о противостоянии "Дарницы" с аптечным ритейлом. В материале говорится о том, что фармкомпания после отмены в начале весны маркетинговых договоров с аптеками вместо ожидаемого роста выручки получила якобы падение продаж на 30%. Коляда объяснил экономическую логику и раскрыл внутренние процессы рынка.

По словам Коляды, действия "Дарницы" направлены не только против аптечных сетей или дистрибьюторов. Главный удар приходится на малых и средних украинских производителей, которые предлагают эффективные, но более дешевые аналоги препаратов. "Дарница" сегодня "воюет" не только с аптеками или дистрибьюторами. Ее действия бьют и по малым и средним украинским производителям - тем, кто производит эффективные, но более дешевые аналоги. Почему? Потому что мешают "большому" игроку диктовать свои правила, - написал СЕО "Подорожника", - Это не о прозрачности. Это не о пациенте. Это попытка монополизировать полки и выбор покупателя".

С 1 марта аптечная сеть начала выполнять рекомендации государства по предоставлению покупателям доступа к более дешевым аналогам. Именно этот шаг, а не "выдавливание", повлиял на продажи "Дарницы", убежден Коляда. "Если есть равноценный препарат по меньшей цене - люди сами выбирают. Все просто", - отмечает топ-менеджер.

Ранее "Подорожник" держал запасы препаратов "Дарницы" на 90-130 дней, что было экономически оправдано в рамках маркетинговых договоров. Теперь ситуация кардинально изменилась. "Без бонусов и стимулов держать такие объемы просто нерентабельно, - объясняет Коляда, - Мы не отказываемся от сотрудничества с брендом, но строим его на равных условиях - как и с другими производителями".

По оценкам СЕО "Подорожника", лишь около четверти портфеля "Дарницы" составляют полезные для рынка препараты. Остальное - это зона жесткой конкуренции, где есть аналоги. "Аптеки имеют полное право формировать ассортимент, руководствуясь спросом, логикой и доступностью для пациента, а не давлением производителя", - подчеркивает Коляда.

Коляда также выразил обеспокоенность относительно того, как проводятся изменения в фармацевтической сфере.

"Если одна из сторон под благородными лозунгами проталкивает свои интересы, а регулятор не слышит голос большинства рынка - это не реформа, это игра в монополию", - отмечает он.

В дополнительном комментарии топ-менеджер отметил, что "Дарница" ведет себя некорректно по отношению ко всем участникам рынка, используя рекламу, PR и лобби в борьбе не только против аптек или дистрибьюторов, но и против малых и средних производителей, которые мешают им из-за изготовления аналогичных лекарств за меньшую стоимость.

"Покупатель сам принимает решение. Наша же задача - ознакомить его с более дешевым аналогом, если он есть у нас в ассортименте", - резюмирует Коляда.